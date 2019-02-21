Офицер Береговой охраны США планировал теракты в "немыслимых масштабах", сообщает Nationa lPublic Radio со ссылкой на судебные документы, поданные в окружной суд США в штате Мэриленд.

В настоящий момент 49-летний лейтенант береговой охраны США Кристофер Пол Хессон, самопровозглашенный белый националист, живущий в Сильвер-Спринг, штат Мэриленд, находится под стражей и обвиняется в планировании масштабных терактов внутри страны. В пятницу сотрудники прокуратуры арестовали Хэссона по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия, а также в хранении наркотиков. Однако вскоре представители судебных властей назвали эти обвинения "верхушкой айсберга" и впоследствии подали ходатайство с просьбой о содержании Хессона в следственном изоляторе на неопределенный срок.

Следствие полагает, что он планировал "убивать ни в чем не повинных гражданских лиц в масштабах, редко встречающихся в США". "Я мечтаю о том, как убить каждого человека на земле", - написал Хессон в черновике электронного письма от 2 июня 2017 года, который был обнародован следователями.

В прокуратуре заявили, что Хессон с 2017 года начал копить запасы оружия и патронов, вынашивая планы убить видных демократических законодателей, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, и нескольких известных журналистов телеканалов MSNBC и CNN. В его компьютере был найден "лист лиц, подлежащих уничтожению". В этот список "приоритетных целей" помимо Пелоси входили: лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, сенаторы Элизабет Уоррен, Камала Харрис, Кирстен Гиллибранд и Ричард Блюменталь. В списке также фигурировали ведущие MSNBC Крис Хейс и Джо Скарборо, а также Дон Лемон и Ван Джонс из CNN. В доме Хессона были найдены 15 единиц огнестрельного оружия и более тысячи патронов.

Психологический портрет несостоявшегося массового убийцы отображает злого и одурманенного человека, который десятилетиями искал ответы на свои вопросы в неофашистской и неонацистской литературе и отчаянно пытался произвести "неизгладимое впечатление на этот мир". Судебные документы указывают на то, что Хессон годами придерживался экстремистских взглядов и был ярым сторонником превосходства белой расы. Следствие пришло к выводу, что он является "внутренним террористом, склонным к совершению действий, опасных для человеческой жизни, которые призваны повлиять на политику правительства".

В его компьютере также было найдено послание неким друзьям, в котором он рассматривает наиболее эффективные методы "полного уничтожения цивилизации" путем организации биологической атаки на население с последующим заражением запасов продовольствия. Он полагал, что для известности "нужно пролить много крови".

Свое "вдохновение" и пример для подражания он черпал в "Манифесте" и поведении известного норвежского террориста Андерса Брейвика, который был приговорен в 2011 году к 21-му году тюремного заключения за два террористических акта, в результате которых погибло 77 человек. По словам источников, Хессон использовал методы Брейвика, чтобы создать свой список потенциальных жертв, проводя поиск в Интернете "самых либеральных сенаторов". Он также выяснил то, что большинство сенаторов живут в округе Колумбия и намеревался убить их возле дома.

По версии следствия, с 2016 года Хессон "плотно подсел" на сильнодействующий препарат наркотического содержания трамадол. Употребление наркотиков Хессоном также, по-видимому, проистекает из указаний в манифесте Брейвика: "принимать наркотики, чтобы повысить свою способность проводить атаки". Когда спецагенты обыскали его квартиру, они обнаружили документацию, указывающую на то, что Хессон заказал "не менее 4200 таблеток трамадола 100 мг" с 2016 года. А в его рабочем кабинете было обнаружено около 100 таблеток синтетического опиоида и запертый контейнер, в котором находились более 30-ти бутылок, содержащих гормон роста человека.

Эксперты говорят о "вопиющей халатности" командования Хессона. Непонятно, проходил ли он соответствующую обязательную медицинскую проверку на службе, включая сдачу анализа на содержание наркотиков крови, и то, как он вообще мог работать в элитном воинском подразделении США, придерживаясь подобных античеловеческих взглядов. Он занимал должность офицера в штаб-квартире береговой охраны США в Вашингтоне с 2016 года. До этого он служил в морской пехоте США с 1988 по 1993 годы, после чего перешел на службу в Национальную гвардию.