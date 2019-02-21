Накануне концерта Олега Митяева нарасхват звали в телеэфиры.

На Первом канале он успел появиться дважды: в "Добром утре" и "Вечернем Урганте". Поводом стал не только день рождения самого успешного ныне барда, но и его большой концерт в Москве, и две недавние новинки - альбом "Никому не хватает любви" и сингл "Опять мне снится старый двор". А еще новая книга - "Кухня встречи и дорог. Папины рецепты", написанная в содружестве с сыном Саввой. Митяев-младший учится в училище на повара, и знаменитый папа его от этого не отговаривает. Книжка получилась очень занятная и полезная - в ней собраны и кулинарные советы, и впечатления от встреч с интересными людьми, и рассказы о путешествиях - целый том.

Да и сам Олег Митяев, если бы не постоянные гастроли (мало кто сейчас дает до 20 концертов в месяц!) наверняка давно бы махнул в какие-нибудь неведомые страны. Ведь и во время интервью с Иваном Ургантом он с гордостью, но и с какой-то, как показалось, потаенной белой завистью говорил о своем друге Федоре Конюхове: "Вот мы сейчас с вами разговариваем, а он сейчас гребет на своей лодке. Он в кругосветном путешествии..." Ну, а пока Олег Митяев никуда не уехал, он представил в московском "Вегас Сити Холле" новую программу. И даже сложно сказать, что продавалось в фойе быстрее: пластинка или книга? Кажется, обе. Мало кому из авторов-исполнителей сегодня такое удается...

Зрительный зал снова был полон, а многие новые песни зрители знали наизусть. В альбоме их 14. Но главная из всех песен, конечно, та, что и дала название диску - "Никому не хватает любви". С щемящими душу интонациям, с переходом порой на разговор с доверительным настроением, грустная, но при этом все равно окрыляющая и светлая - фирменный творческий прием Олега Митяева. И очень дружеский... В новой песне в инструментовке уже появился саксофон, а в коде она отдаленно напоминала гармонию прежнего хита артиста "Принцесса" (там где в концовке - "А он никуда из Москвы не уехал, он просто женат на другой"), но есть в этом и определяющая суть - "Нам всем не хватает любви" - это снова продолжение истории об обычных людях, может, даже случайных попутчиках в поезде... Ведь рассказывать и петь так сокровенно, тепло и неравнодушно, как Митяев, пожалуй, не умеет никто на современной сцене. Звезды ведь обычно сочинят хиты о любви или собственных переживаниях, а Митяев - иной. Он не приукрашивает жизнь или самого себя, чужд самолюбованию и предпочитает петь о тех, кто рядом, - обо всех нас, неприметных и простых, но все равно старающихся быть счастливыми и любимыми, несмотря ни на что. Поэтому в зрительном зале не было свободных мест...

Во время концерта вспомнилась фраза, давшая название книге Франсуазы Саган - "Немного солнца в холодной воде". Фраза уместна и как девиз творчества. Пожалуй, новые песни Олега Митяева - как раз такие... А по дороге к метро кто-то из зрителей, согреваясь на ветру, негромко пел: "Лето - это маленькая жизнь". Наверняка теперь-то он понимает, что и февраль, может быть, тоже...