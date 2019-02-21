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21.02.2019 12:40
Рубрика: Общество

Опрос: Каждый пятый в России ругается матом

Текст: Елена Яковлева
Каждый пятый гражданин России ругается матом ежедневно, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на круглом столе "Российская государственность и русский язык: история и современность".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несмотря на негативное содержание новости, похоже, мы еще не самая нецензурная страна в мире, простое наблюдение на улице может вызвать впечатление, что процент матерящихся выше. Может быть, потому, что мат еще у многих продолжает вызывать шок.

Фото: depositphotos.com
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"20 процентов опрошенных признались, что используют его практически каждый день", - сказал Валерий Федоров, саркастически назвав русский мат "великим культурным сокровищем".

Недавний опрос ВЦИОМ, обнаруживший такую картину, касался самых различных аспектов использования русского языка, и в том числе его чистоты. При этом выяснилось, что употребление ненормативной лексики занимает третье место среди языковых нарушений, в которых признались опрошенные.

Наиболее частым отклонением, по словам Федорова, оказалось в принципе, невинное  нарушение - использование местных диалектов. На втором месте - профессиональный сленг, 23 процента опрошенных каются и в таком нарушении русского языка.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ
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