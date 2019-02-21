Опрос: Российские мужчины лидируют по числу поклонников активного отдыха

Мужчины из России чаще, чем представители других стран отдают предпочтение активному отдыху, выяснили специалисты туристического метапоиска momondo.ru.

Посвятить спорту один из своих отпусков в этом году собираются 39 процентов участников опроса из России.

Второе место в мировом рейтинге любителей активного отдыха заняли колумбийцы. Среди них такой вид отдыха выбирают 20 процентов респондентов. А вот замыкают рейтинг фины. В активном отдыхе заинтересованы только 5 процентов мужчин из Финляндии.

Более половины спортивных туристов из России выбирают экстремальные развлечения. Каждый четвертый россиянин (24 процента) хотя бы раз занимался дайвингом во время отдыха на море и почти столько же мужчин (23 процента) пробовали альпинизм. Кроме того, катались на горном велосипеде 15 процентов опрошенных россиян, а прыгали с парашютом - 13 процентов. Каждый десятый россиянин пробовал рафтинг, серфинг или скалолазание. Наименее популярными экстремальными развлечениями оказались виндсерфинг, банджи-джампинг, кайтсерфинг и погружение с акулами.

"Несмотря на такое разнообразие предпочтений в спорте и склонность к авантюризму, чаще всего мужчины все-таки выбирают спокойный и расслабляющий отпуск. Так, самым популярными видами отдыха в этом году стали пляжный (58 процентов) и загородный (52 процента). Поездки по просторам родной страны занимают третье место в рейтинге самых востребованных форматов. Спортивные каникулы в этом списке стоят лишь на четвертом месте", - отметила представитель сервиса Ирина Рябовол.

В исследовании, проведенном накануне 23 февраля, участвовали представители 22 стран в Европе, Северной и Южной Америках. В опросе приняли участие более 23 тысячи человек, в возрасте от 18 до 65 лет, как мужчины, так и женщины.