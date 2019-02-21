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21.02.2019 13:54
Рубрика: Экономика

Опрос: Российские мужчины лидируют по числу поклонников активного отдыха

Текст: Евгений Гайва

Мужчины из России чаще, чем представители других стран отдают предпочтение активному отдыху, выяснили специалисты туристического метапоиска momondo.ru.

Посвятить спорту один из своих отпусков в этом году собираются 39 процентов участников опроса из России.

Второе место в мировом рейтинге любителей активного отдыха заняли колумбийцы. Среди них такой вид отдыха выбирают 20 процентов респондентов. А вот замыкают рейтинг фины. В  активном отдыхе заинтересованы только 5 процентов мужчин из Финляндии.

Фото: iStock
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Более половины спортивных туристов из России выбирают экстремальные развлечения. Каждый четвертый россиянин (24 процента) хотя бы раз занимался дайвингом во время отдыха на море и почти столько же мужчин (23 процента) пробовали альпинизм. Кроме того, катались на горном велосипеде 15 процентов опрошенных россиян, а прыгали с парашютом - 13 процентов. Каждый десятый россиянин пробовал рафтинг, серфинг или скалолазание. Наименее популярными экстремальными развлечениями оказались виндсерфинг, банджи-джампинг, кайтсерфинг и погружение с акулами.

"Несмотря на такое разнообразие предпочтений в спорте и склонность к авантюризму, чаще всего мужчины все-таки выбирают спокойный и расслабляющий отпуск. Так, самым популярными видами отдыха в этом году стали пляжный (58 процентов) и загородный (52 процента). Поездки по просторам родной страны занимают третье место в рейтинге самых востребованных форматов. Спортивные каникулы в этом списке стоят лишь на четвертом месте", - отметила представитель сервиса Ирина Рябовол.

В исследовании, проведенном накануне 23 февраля, участвовали представители 22 стран в Европе, Северной и Южной Америках. В опросе приняли участие более 23 тысячи человек, в возрасте от 18 до 65 лет, как мужчины, так и женщины.

Экономика Туризм
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