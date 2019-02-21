Основателю Baring Vostok Майклу Калви предъявлены обвинения

СК предъявил обвинение главе крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви в рамках дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере в составе группы. Кроме этого, сегодня будут предъявлены обвинения остальным фигурантам дела, отметили в следственных органах.

Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Майкла Калви.

Инвесткомпания Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций.