Основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение

В четверг следствие предъявило обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви по громкому уголовному делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".

Калви обвинили в "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере". Это часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Если суд согласится с версией следствия, то американцу может грозить до десяти лет наших лагерей и солидный штраф.

В минувшую субботу Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви на два месяца. Никаких комментариев следствие по этому делу не дает. Но версия следствия известна - ее озвучили в суде при аресте. По ней компания "Первое коллекторское бюро", подконтрольная Калви, взяла у "Восточного" большой кредит на 2,5 миллиарда рублей. Калви с другими фигурантами этого дела решили закрыть долг на якобы совсем невыгодных для банка условиях. То есть взять в счет долга 59,9 процента акций некой люксембургской компании. На собрании акционеров было сказано, что стоимость активов этой компании - 3 миллиарда. По версии следствия, красная цена этих ценных бумаг - 600 тысяч рублей.

На прошлой неделе кроме Калви задержали еще пять человек. Это Ваган Абгарян, гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления "Норвик Банк" Алексей Кордичев.

Двум фигурантам дела Baring Vostok - Игорю Зюзину и партнеру компании Вагану Абгаряну - уже предъявили обвинение. Оба сейчас находятся в московском СИЗО N4.

Остальным планируют предъявить обвинения в четверг.

Напомним, что это уголовное дело завели по заявлению миноритария "Восточного" Шерзода Юсупова. У него 4,8 процента акций. И акционером банка он стал два года назад.

Baring Vostok и партнер Шерзода Юсупова Артем Аветисян воюют давно из-за допэмиссии на 5 миллиардов рублей. Но до прошлой недели "бои" шли на "гражданском поле" - в российском арбитраже и в Лондоне. Пять миллиардов нужны банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring Vostok не хочет увеличивать вложения в банк, а Аветисяну не хватает средств, чтобы выкупить эти акции. Вот, собственно, и все.

По мнению Калви, Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok. Калви считает, что от него хотят добиться отказа от требований в Лондоне.

Тем временем появилась информация из СИЗО. Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили арестантов. Так, стало известно, что Майкл Калви переведен из карантина СИЗО 99/1 в общую камеру на восемь сидельцев, а Дельпаль - в четырехместную.

На условия содержания, они, якобы, не жалуются. Правда, от общественников стало известно, что начальство СИЗО отказалось американцу выдать второй матрас, который он просил из-за проблемы со спиной.

Сокамерники Калви - это подозреваемые в экономических преступлениях, в незаконном обороте наркотиков. У Калви и Дельпаля в камерах есть горячая вода, телевизор и холодильник, Дельпалю даже выдали книгу на французском языке.