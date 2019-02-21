Овечкин: Хочу выигрывать Кубок Стэнли снова и снова

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин верит, что его команда сможет во второй раз подряд выиграть Кубок Стэнли. Он заявил, что для него сейчас нет трофея, важнее этого.

"Я хочу делать это снова и снова. Самое главное сейчас - побеждать. Когда я только пришел в НХЛ, я стремился бороться за индивидуальные титулы. Но сейчас я хочу выигрывать Кубок, - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. - Думаю, мы все хотим повторения. Но это будет непросто, мы не знаем, что может случится. Есть взлеты и падения, но самое важное - не терять концентрацию и оставаться вместе".

В прошлом сезоне "Вашингтон", победив в финальной серии дебютанта лиги "Вегас", выиграл Кубок Стэнли впервые за всю 44-летнюю историю клуба. Соответственно, это чемпионство стало первым в НХЛ для Овечкина - в заокеанской лиге он играл только за "столичных".

До окончания текущего регулярного чемпионата "Вашингтону" осталось провести еще 22 матча. На данный момент команда идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка, но "Каролина", занимающая девятую строчку - вне зоны плей-офф, - отстает лишь на пять баллов. Возглавляет таблицу Запада "Тампа" с 96-ю очками.