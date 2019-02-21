Овечкин: Хочу выигрывать Кубок Стэнли снова и снова

"Я хочу делать это снова и снова. Самое главное сейчас - побеждать. Когда я только пришел в НХЛ, я стремился бороться за индивидуальные титулы. Но сейчас я хочу выигрывать Кубок, - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. - Думаю, мы все хотим повторения. Но это будет непросто, мы не знаем, что может случится. Есть взлеты и падения, но самое важное - не терять концентрацию и оставаться вместе".
В прошлом сезоне "Вашингтон", победив в финальной серии дебютанта лиги "Вегас", выиграл Кубок Стэнли впервые за всю 44-летнюю историю клуба. Соответственно, это чемпионство стало первым в НХЛ для Овечкина - в заокеанской лиге он играл только за "столичных".
До окончания текущего регулярного чемпионата "Вашингтону" осталось провести еще 22 матча. На данный момент команда идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка, но "Каролина", занимающая девятую строчку - вне зоны плей-офф, - отстает лишь на пять баллов. Возглавляет таблицу Запада "Тампа" с 96-ю очками.