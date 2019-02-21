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21.02.2019 10:00
Рубрика: В мире

Пассажирский самолет превысил скорость звука, попав в мощную струю ветра

Текст: Александр Ленин

Пассажирский самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic превысил скорость звука после того, как оказался в мощном потоке воздуха.

По некоторым оценкам, скорость лайнера, который следовал из Лос-Анджелеса в Лондон, превысила 1280 километров в час, передает издание The Washington Post.

Фото: iStock
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"Никогда в своей жизни не встречался с таким попутным ветром", - написал капитан экипажа Питер Джеймс в своем Twitter.

Кстати, самолет прибыл в пункт назначения на 48 минут раньше запланированного времени.

Специалисты предупреждают, что воздушные суда, которым предстоит пройти через аналогичные потоки, будут ускоряться или замедляться в зависимости от направления движения.

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