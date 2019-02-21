Пассажирский самолет превысил скорость звука, попав в мощную струю ветра

Пассажирский самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic превысил скорость звука после того, как оказался в мощном потоке воздуха.
По некоторым оценкам, скорость лайнера, который следовал из Лос-Анджелеса в Лондон, превысила 1280 километров в час, передает издание The Washington Post.
"Никогда в своей жизни не встречался с таким попутным ветром", - написал капитан экипажа Питер Джеймс в своем Twitter.
Кстати, самолет прибыл в пункт назначения на 48 минут раньше запланированного времени.
Специалисты предупреждают, что воздушные суда, которым предстоит пройти через аналогичные потоки, будут ускоряться или замедляться в зависимости от направления движения.
Almost 800 mph now never ever seen this kind of tailwind in my life as a commercial pilot !! (200 mph tailwind ) pic.twitter.com/0XGTkEP9EB— Peter James (@jetpeter1) 19 февраля 2019 г.