Более 40 новых экспонатов, относящихся к VIII-IX векам нашей эры, передано в национальный историко-археологический музейный комплекс "Сулайман-Тоо", расположенный на юге Киргизии.

Как сообщил директор музея Султан Абдырахманов, предметы старины были найдены местными жителями недавно близ города Узген, на одной из возвышенностей близ реки Кара-Дарья.

- Чабаны пасли скот на холме, и один из них обратил внимание на странный камень, торчавший из земли, - рассказал Султан Абдырахманов. - Вместе с другом они стали его раскапывать и через какое-то время извлекли старинный кувшин. В общей сложности нашли более 40 предметов кухонной утвари, а также фрагменты труб, что позволяет установить, что в древности здесь была проложена система орошения.

О своей находке пастухи сообщили в местную администрацию, а уже ее сотрудники проинформировали руководство музея. Сейчас специалисты проводят реставрацию экспонатов, а ближе к лету они будут выставлены в залах "Сулайман-Тоо".

Справка "РГ"



Узген - один из древнейших городов Центральной Азии. Город возник во II-I веках до нашей эры как центр торговли на пути из Ферганской долины в Кашгар.