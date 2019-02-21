Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию

Перечень поручений главы государства будет готов в ближайшие дни. Среди них будут и указания и на тему сроков следствия и арестов в отношении предпринимателей.

"Поручения пока еще не оформлены, сейчас как раз ведется работа", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Несколько дней администрация будет этим заниматься, уточнил он. Только после того, как перечень будет готов, его подпишет президент, и уже там будут указаны сроки и ответственные за исполнение.

Говоря о словах главы государства в Послании по делам в отношении предпринимателей, представитель Кремля напомнил, что надзорные функции выполняет Генпрокуратура, и она определяет законность или незаконность действий, оспаривает их или поддерживает, выдвигает свои обвинения.

В Послании речь шла о том, чтобы избавиться от практики незаконного преследования бизнеса. "Действительно, президент не доволен эффективностью выполнения поручений в этой области", - заметил Песков. "Стиль, характер Послания и формулировки предельно конкретны и не допускают трактовок и размывания идей и основных ориентиров", - подчеркнул он.

На вопрос, будет ли разбирательство в связи с неисполнением президентских поручений, представитель Кремля заметил: "Здесь ведется не единовременное разбирательство, а постоянная работа. Контрольное управление президента контролирует ход выполнения поручений".