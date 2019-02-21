Песков: Путин может обсудить тему Арктики на встрече с правительством

На следующей неделе президент проведет совещание с членами правительства. Главной темой может стать вопрос развития Арктики.

"У президента запланировано на следующей неделе совещание с членами правительства. Действительно, тема Арктики может стать профильным вопросом такой встречи", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, проведет ли 27 февраля президент совещание по вопросам развития Арктики.

"Повестка дня дорабатывается", - заключил представитель Кремля.