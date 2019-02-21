Пятая часть россиян недовольна уровнем зарплат

Пятая часть россиян недовольна уровнем своей зарплаты, а треть - социальным пакетом, говорится в исследовании сервиса Rabota.ru , с которым ознакомилась "РГ".

"Больше всего наши соотечественники не удовлетворены соцпакетом и нематериальными бонусами (30 процентов), которые им предлагают работодатели", - отмечается в исследовании. Неудовлетворенность зарплатой оказалась на втором месте (19 процентов). Однако 23 процента опрошенных заявили, что зарплата их устраивает. Кроме того, треть респондентов в принципе затруднились ответить на вопрос, устраивает ли их зарплата, отмечается в исследовании.

Зато почти половина россиян (48 процентов) довольны в целом или полностью своим руководством.

Также россиян в целом устраивает график работы, им удовлетворены 43 процента участников исследования. 40 процентов опрошенных удовлетворены& стабильностью компании, а 36 процентов - расположением места работы. Правда,16 процентов респондентов крайне не удовлетворены расположением места работы.

Всего в опросе Rabota.ru приняли участие 4 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет, которые на данный момент имеют постоянную работа.

Респонденты оценивали по пятибалльной шкале коллектив, руководство, зарплату, условия труда, график работы, стабильность компании, удобство расположения, соцпакет и нематериальные бонусы для сотрудников, соответствие должности фактическим обязанностям. Опрос проводился с 31 января по 6 февраля 2019 года.