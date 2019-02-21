Почему надо менять систему контроля и надзора за бизнесом

Новости

Актер из "Глухаря" получил травму головы на "Дне рождения Курта Кобейна" 19:22
Бородавко: Клебо нарушил правила, за такое на Кубке мира снимают 19:10
В Башкирии завели дело на девушку, угрожавшую убийством младшему брату 19:06
Оззи Осборн снова отменил концерты из-за тяжелой болезни 19:06
В Париже появились новые антисемитские надписи 19:05
Устюгов рассказал, почему толкнул Клебо 19:01
Потерянную шесть лет назад в Челябинске овчарку нашли в Бахчисарае 19:00
Ученые предупредили о появлении огромного айсберга 18:58
Близ Нептуна нашли луну, которой там не должно быть 18:56
Анализ ДНК показал, что знаменитый викинг был женщиной 18:55
В Сирии в результате теракта погибли 10 человек 18:52
Замруководителя Россотрудничества Живихина освобождена от должности 18:46
Путин назначил Венедиктова замсекретаря Совбеза 18:42
Российский лыжник Устюгов: Клебо толкнул меня умышленно 18:30
Экс-главврача крымской больницы осудили за чрезмерные премии 18:30
Актриса сериала "Глухарь" Дарья Егорычева умерла на 38-м году жизни 18:29
В Самаре упавшая с крыши глыба льда сломала позвоночник подростку 18:25
Петербуржцы набрали ипотечных кредитов на рекордную сумму 18:23
Лавров сообщил о скором подписании соглашения по визам между РФ и Беларусью 18:20
Вышел трейлер белорусского фильма ужасов "Упыри" 18:18
Компания GAC привезет в Россию новый кроссовер GS4 18:03
Вышел трейлер "Тайной жизни домашних животных 2" с Харрисоном Фордом 17:59
В Барнауле загорелась двухэтажная гостиница 17:27
Эксперты объяснили рост российского экспорта в Германию 17:25
Сообщение о минировании Минобрнауки оказалось ложным 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
21.02.2019 17:58
Рубрика: Власть

Пришел, увидел, наказал

Почему надо менять систему контроля и надзора за бизнесом
Текст: Владислав Куликов
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в беседе с корреспондентом "РГ" сообщил подробности готовящейся реформы системы контроля и надзора. По его словам, планируется ввести совершенно новые подходы, когда контроль не будет являться помехой добросовестному бизнесу.

- Как объявил президент в Послании Федеральному Собранию РФ, реформа контрольно-надзорной деятельности должна быть завершена до 1 января 2021 года. Программа реформ объединяет 12 контрольно-надзорных органов, включает более 25 видов контроля, сопровождает деятельность 4 федеральных органов исполнительной власти - минэкономразвития, минюста, минкомсвязи и минтруда, а также региональных органов власти, - рассказывает Владимир Груздев. - Система контрольно-надзорной деятельности по сути формировалась в советское время, и, хотя уклад жизни изменился, многие подходы остались прежними. Достаточно сказать, что только в 2017 году вступил в силу запрет проводить проверки, предписанные требованиями исполнительных органов СССР и РСФСР.

По 25 наиболее массовым видам контроля будут онлайн доступны исчерпывающие перечни обязательных требований для малого и среднего бизнеса

Однако системные принципы, прописанные в тех актах, были перенесены и в обновленные регламенты. Планируется, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен закон о контрольно-надзорной деятельности, а сама система государственного контроля будет реформирована.

Фото: Константин Завражин/РГ
Эксперты прокомментировали поручения об экономических расследованиях

При действующей системе ключевым мероприятием контроля является проверка. Но визиты проверяющих становятся серьезной нагрузкой на бизнес. При этом надо учитывать, что инспекции нацелены именно на поиск нарушений даже там, где их нет. Представьте: к бизнесмену приходят пожарные, санэпидстанция, налоговая, прокуратура и многие другие, и всем необходимо найти нарушения, поскольку от этого напрямую зависят служебные показатели и карьера конкретного должностного лица. Поэтому сейчас предлагается в целом изменить принципы: перейти на риск-ориентированный подход. Он предполагает, что контрольные мероприятия будут проводиться на основе вероятности причинения ущерба охраняемым законом ценностям и с учетом истории поведения хозяйствующих субъектов.

По 25 массовым видам контроля и надзора будут доступны онлайн исчерпывающие перечни обязательных требований для малого и среднего бизнеса, в соответствии с которыми проводятся проверки. Также в личном кабинете предприниматели смогут получить консультацию по перечням обязательных требований, информацию о проведенных и планируемых контрольных мероприятиях. Там же планируется реализовать и механизм самодекларирования. Кроме того, в будущем предлагается устранить конфликт интересов в сфере государственного регулирования: тот орган, который проводит проверки, не должен устанавливать правила, по которым осуществляет свою же надзорную деятельность".

Власть Работа власти Экономика Бизнес Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума не успела рассмотреть законопроект о наследовании пенсий
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию
Курц назвал неконкурентоспособным американский сжиженный газ
Назарбаев принял отставку правительства Казахстана