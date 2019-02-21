Почему надо менять систему контроля и надзора за бизнесом

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в беседе с корреспондентом "РГ" сообщил подробности готовящейся реформы системы контроля и надзора. По его словам, планируется ввести совершенно новые подходы, когда контроль не будет являться помехой добросовестному бизнесу.

- Как объявил президент в Послании Федеральному Собранию РФ, реформа контрольно-надзорной деятельности должна быть завершена до 1 января 2021 года. Программа реформ объединяет 12 контрольно-надзорных органов, включает более 25 видов контроля, сопровождает деятельность 4 федеральных органов исполнительной власти - минэкономразвития, минюста, минкомсвязи и минтруда, а также региональных органов власти, - рассказывает Владимир Груздев. - Система контрольно-надзорной деятельности по сути формировалась в советское время, и, хотя уклад жизни изменился, многие подходы остались прежними. Достаточно сказать, что только в 2017 году вступил в силу запрет проводить проверки, предписанные требованиями исполнительных органов СССР и РСФСР.

По 25 наиболее массовым видам контроля будут онлайн доступны исчерпывающие перечни обязательных требований для малого и среднего бизнеса

Однако системные принципы, прописанные в тех актах, были перенесены и в обновленные регламенты. Планируется, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен закон о контрольно-надзорной деятельности, а сама система государственного контроля будет реформирована.

При действующей системе ключевым мероприятием контроля является проверка. Но визиты проверяющих становятся серьезной нагрузкой на бизнес. При этом надо учитывать, что инспекции нацелены именно на поиск нарушений даже там, где их нет. Представьте: к бизнесмену приходят пожарные, санэпидстанция, налоговая, прокуратура и многие другие, и всем необходимо найти нарушения, поскольку от этого напрямую зависят служебные показатели и карьера конкретного должностного лица. Поэтому сейчас предлагается в целом изменить принципы: перейти на риск-ориентированный подход. Он предполагает, что контрольные мероприятия будут проводиться на основе вероятности причинения ущерба охраняемым законом ценностям и с учетом истории поведения хозяйствующих субъектов.

По 25 массовым видам контроля и надзора будут доступны онлайн исчерпывающие перечни обязательных требований для малого и среднего бизнеса, в соответствии с которыми проводятся проверки. Также в личном кабинете предприниматели смогут получить консультацию по перечням обязательных требований, информацию о проведенных и планируемых контрольных мероприятиях. Там же планируется реализовать и механизм самодекларирования. Кроме того, в будущем предлагается устранить конфликт интересов в сфере государственного регулирования: тот орган, который проводит проверки, не должен устанавливать правила, по которым осуществляет свою же надзорную деятельность".