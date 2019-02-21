Ученые предупредили о появлении огромного айсберга

На шельфовом леднике Бранта в Антарктиде появились большие трещины, что говорит о скором отделении нового айсберга. Его площадь примерно вдвое превысит размер Нью-Йорка, сообщили в NASA.

Соответствующие выводы ученые сделали после изучения снимков со спутника. На них видно, что продолжила свой рост на восток трещина, появившаяся на леднике в октябре 2016 года. Но вместе с тем, что куда более важно, с юга на север стал расти другой разлом, который до этого 35 лет был в стабильном состоянии. Скорость его продвижения - около четырех километров в год, и когда две трещины пересекутся, айсберг пойдет в свободное плавание.

Ученые NASA отмечают, что в принципе отделение айсбергов - нормальное явление, но текущие изменения ледяного покрова нетипичны для предыдущих периодов. Пока не ясно, как отреагирует оставшаяся часть шельфа на столь большой раскол, не исключено, что появится угроза для научных станций, расположенных неподалеку.