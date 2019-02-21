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21.02.2019 19:33
Рубрика: Спорт

Алан опять "сломался"

Дзагоев получил тяжелую травму колена
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(7798)
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев снова получил тяжелую травму. В контрольном матче против испанской "Картахены" Дзагоев на 13-й минуте неудачно упал и был вынужден покинуть поле на носилках.

По предварительной информации, у футболиста разрыв крестообразных связок колена. в четверг Дзагоев должен был пройти медицинское обследование в Германии, по итогам которого будет вынесен окончательный вердикт. Если первоначальный диагноз все-таки подтвердится, Алан пропустит около шести месяцев.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Дзагоев попал в сферу интересов "Лацио"

28-летний Дзагоев провел за ЦСКА 11 сезонов. Всего в трех из них полузащитнику удалось обойтись без серьезных повреждений. Нынешняя травма стала в карьере Алана уже 15-й по счету. "Кресты" армеец, правда, еще пока не рвал.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев объявил, что клуб не будет искать замену Дзагоеву, однако, по слухам, армейцы попытаются подписать 19-летнего бразильского хавбека Лукаса Сантоса из "Васко да Гама".

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