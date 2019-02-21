Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев снова получил тяжелую травму. В контрольном матче против испанской "Картахены" Дзагоев на 13-й минуте неудачно упал и был вынужден покинуть поле на носилках.

По предварительной информации, у футболиста разрыв крестообразных связок колена. в четверг Дзагоев должен был пройти медицинское обследование в Германии, по итогам которого будет вынесен окончательный вердикт. Если первоначальный диагноз все-таки подтвердится, Алан пропустит около шести месяцев.

28-летний Дзагоев провел за ЦСКА 11 сезонов. Всего в трех из них полузащитнику удалось обойтись без серьезных повреждений. Нынешняя травма стала в карьере Алана уже 15-й по счету. "Кресты" армеец, правда, еще пока не рвал.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев объявил, что клуб не будет искать замену Дзагоеву, однако, по слухам, армейцы попытаются подписать 19-летнего бразильского хавбека Лукаса Сантоса из "Васко да Гама".