Попутный ветер разогнал пассажирский самолет до скорости звука

Пассажирский Boeing 787-9 Dreamliner американского авиаперевозчика Virgin Atlantic, выполнявший рейс Лос-Анджелес - Лондон, попал в поток попутного ветра, дующего со скоростью 321 км/ч, благодаря чему долетел до пункта назначения на 48 минут быстрее расчетного времени.

Как написал в Twitter пилот Питер Джеймс, "скорость самолета относительно земли достигла почти 1290 км/ч благодаря попутному ветру, чего никогда не встречал за четверть века работы пилотом". Самолет находился на высоте 10 670 метров, в верхних слоях тропосферы (10-12 километров в умеренных широтах), где нередко возникают сильные воздушные течения ветров.

Обычная крейсерская скорость Boeing 787-9 Dreamliner как относительно земли, так и относительно окружающего воздушного пространства, составляет 850-900 км/ч. Однако в данном случае, объясняют метеорологи, сильный ветер возник из-за вытеснения в этом районе относительно теплого тропического воздуха холодными воздушными массами из Арктики.

В СМИ, вскоре после того как пилот Джеймс опубликовал свой твит, появились заголовки о том, что обычный пассажирский самолет преодолел звуковой барьер (скорость звука на высоте 10 тысяч метров составляет примерно 1080 км/ч). Это возмутило специалистов, которые упрекнули журналистов в незнании азов физики. Дело в том, что так называемая истинная скорость самолета высчитывается исходя из скорости относительно воздушной среды, а не относительно земли. По отношению к земле лайнер Virgin Atlantic действительно преодолел скорость звука, так как разогнался благодаря попутному ветру до 1290 км/ч. Однако относительно окружающей воздушной среды он продолжал лететь с обычной скоростью около 900 км/ч. Критики также обратили внимание, что пассажирские самолеты конструктивно не рассчитаны на преодоление звукового барьера, их предел - примерно 0,82 от этой величины.

Вообще же высокая скорость самолета относительно земли при попадании в попутное струйное течение - нередкое явление. Что интересно, большая часть рекордов по дальности перелетов были установлены благодаря попутному ветру.