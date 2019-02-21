Посол РФ: Подвиг югославских партизан никогда не будет забыт

Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, но уроки Второй мировой войны учат нас, что мир нужно не только ценить, но и защищать. Об этом в четверг в ходе торжественного приема в Сараево, посвященного предстоящему Дню защитника Отечества, заявил посол Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов.

"Мы свято относимся к подвигу защитников Отечества, к их памяти, к монументам, воздвигнутым в их честь, ко всему, что связано с этим праздником, - сообщил высокопоставленный дипломат. - ​ Со скорбью вспоминаем о 26 миллионах граждан СССР, из них около 14 миллионов мирных жителей, погибших в ходе Второй мировой войны".

Петр Иванцов также отметил, что мы всегда будем помнить подвиг югославских партизан и участников народно-освободительного движения, основной костяк которого с 1942 по 1944 год находился именно здесь, в Боснии и Герцеговине.

"Уроки Второй мировой войны учат нас, что мир нужно не только ценить, но и защищать. Именно в этом и состоит сегодня роль российских Вооруженных сил, ​ - указал ​ посол. - Военная мощь России не направлена против кого-либо. Она подкрепляет успех российского руководства по сохранению мира и укреплению стабильности. Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, мы готовы к конструктивному равноправному партнерству ради мира и процветания на всей планете".

Дипломат напомнил, что 23 февраля "мы не только чествуем доблестных воинов России, которые стоят на страже рубежей нашей Родины, но и вспоминаем имена тех, кто вошел в историю, отдав свою жизнь ради жизней других, ради мира и стабильности не только в нашей стране, но и во всем мире".

Между тем югославские партизаны ожесточенно боролись за освобождение Югославии от немецких, итальянских, венгерских оккупантов и их союзников-коллаборационистов. Они сковывали значительную часть немецких войск и не позволяли вермахту перебросить подкрепления ни на Западный, ни на Восточный фронты. Для подавления партизанского движения в Югославии немецкому командованию пришлось даже отзывать войска из СССР, Франции и Греции. В ходе антипартизанских наступлений попадавших в плен пытали и уничтожали, а их помощников из числа мирных жителей тот час же расстреливали. Тогда же в стране появились и первые концлагеря - Ясеновац, Стара-Градишка, Баница, Шабац, Црвени Крст и др.

Народно-освободительная война Югославии (с 4 июля 1941 года по 15 мая 1945 года) завершилась освобождением страны от оккупации, став неотъемлемой частью Движения Сопротивления в Европе.