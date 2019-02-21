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Рубрика: В мире

Правительство Исландии продлило на пять лет разрешение на добычу китов

Правительство Исландии продлило разрешение на добычу китов еще на пять лет. Соответствующий документ подписал министр по вопросам рыбной ловли Кристиан Фор Юльссон. Годовая квота составит 209 китов-финвалов и 217 малых полосатиков.

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Власти Исландии приняли решение продолжить охоту на китов, несмотря на жесткую критику со стороны мировой общественности. Более того, по данным последних соцопросов, большинство исландцев так же выступают против промысла, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Sveriges Radio.

По данным радиостанции, правительство Исландии утверждает, что добыча китов ведется ответственно, под надзором и в соответствии с результатами научных исследований.

Исландия возобновила охоту на китов более десяти лет назад. С тех пор в отношении страны действуют санкции США. Кроме Исландии, китобойный промысел ведется в Норвегии. В конце 2018 года о намерении возобновить добычу китов объявила и Япония.

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