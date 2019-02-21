Правительство одобрило создание реестра недобросовестных опекунов

Кабинет министров одобрил создание реестра граждан, лишенных или ограниченных в родительских правах, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей, а также бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине.

Поправки в закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей", рассмотренные на заседании правительства, направлены на защиту интересов детей, которые воспитываются в приемных семьях. Таких детей, находящихся под опекой, сейчас в России около 400 тысяч.

- Абсолютное большинство приемных родителей - это люди, которые заслуживают огромного уважения, поддержки, - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. - Но процедура усыновления, а также процедура установления опеки должны идти под строгим государственным контролем с полной информацией о тех, кто ребенка будет воспитывать, кто будет растить.

Семейный кодекс запрещает усыновление и опекунство гражданам, лишенным родительских прав или ограниченным в них, отстраненным от обязанностей опекуна или бывшим усыновителям по решению суда. Однако практика правоприменения выявила случаи передачи детей под опеку таким людям из-за отсутствия действенного механизма обмена соответствующими сведениями между компетентными органами.

В этой связи был подготовлен законопроект для создания списка недобросовестных опекунов. "До 1 января следующего года предлагается дополнить государственный банк данных по гражданам, которые по решению суда ограничены в родительских правах или по которым ранее было отменено усыновление. Суды будут обязаны направлять выписки из всех подобных решений в местные органы опеки и попечительства", - пояснил премьер-министр. Сейчас такие сведения суды отправляют только в органы записи актов гражданского состояния.