Правительство отменило ряд норм по авторским отчислениям

Правительство отменило действовавшие с 1996 года нормы по ставкам вознаграждений правообладателям за некоторые виды использования их исполнений (в частности, через передачу в эфир, включение в фонограмму, в том числе при публичном исполнении и т.д.). Соответствующее решение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Постановление № 614 от 17 мая 1996 года "О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)" принималось в соответствии с законом "Об авторском праве и смежных правах", который утратил свою силу в 2008 году с введением в действие 4 части Гражданского кодекса. Ряд терминов и положений постановления, отмечают в правительстве, устарел, а отдельные сегодня вообще вступают в противоречие с действующим законодательством.

К тому же документ все время носил исключительно рекомендательный характер. На его положения стороны могли ориентироваться, например, в случаях, когда использование исполнения было одобрено правообладателем, но договориться о вознаграждении не получалось. Но за более чем 20 лет, подчеркивают в министерстве культуры, прописанные ставки практически не применялись. Сейчас же законодательство тем более обязывает правообладателя и пользователя исполнения самостоятельно определять вознаграждение в договоре.

Обновленных положений правительство пока готовить не собирается. В первую очередь, поясняют в министерстве, в этом нет заинтересованности у отрасли - правообладателей и пользователей авторского и смежного права, - где правоотношения в достаточной степени урегулированы рядом действующих актов. Но если отрасль посчитает нужным, то Минкульт готов проработать новый документ.