Предлагается разрешить адвокатам гонорары успеха

В пятницу в Госдуме пройдут парламентские слушания проекта резонансных поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, которые касаются многих внутренних аспектов жизни профессионального сообщества. Одна из новаций предлагает узаконить "гонорары успеха", когда защитнику разрешат получать долю от цены выигранного иска. Об этом в интервью "РГ" рассказал статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин.

Когда у дела хорошие судебные перспективы, можно будет расплатиться с адвокатом долей от будущих выигрышей. Фото: jirapong manustrong/ iStock

Константин Эдуардович, законопроект внесли в Госдуму депутаты и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Инициатива вызвала широкую дискуссию, при этом в целом адвокатура его поддержала. Что лично вы убрали бы из проекта?

Константин Добрынин: Лучше скажу, что обязательно нужно оставить: самое главное, чтобы норма о "гонораре успеха" не выпала из этого законопроекта, поскольку она является неоспоримым достижением, за которое коллегам Клишасу и Боковой стоит сказать отдельное спасибо. Ее отсутствие в настоящее время - очевидный пробел в законе, который давно пора устранить.

Выгодна ли такая система обычным людям, ведь придется отдавать адвокатам часть выигранных сумм? Чем это хорошо?

Константин Добрынин: Введение в правовое поле "гонорара успеха" прежде всего существенно облегчит защиту прав граждан. Не всегда у людей есть средства, чтобы начать судебный процесс и защитить свои права. Но когда судебные перспективы очевидны, человек сможет договориться с адвокатом, что часть гонорара заплатит с выигрыша. К тому же предлагаемые поправки выведут из-под удара самих адвокатов. Ведь в последнее время участились попытки трактовать договоры о гонораре успеха как некое якобы преступление со стороны адвоката. Когда в честной борьбе победить адвоката тяжело, то для того, чтобы вывести его из дела, в ход идут недопустимые силовые приемы вроде сомнительных трактовок гонорара успеха как деяния, образующего состав преступления.

Активно развивается система инвестирования судебных процессов: за два года с помощью инвесторов было подано около 25 исков. В таких делах инвесторы также надеются, что суд в случае победы возместит им расходы. Поможет ли обсуждаемый законопроект в развитии системы инвестирования судебных процессов, и как в целом адвокатура относится к начинанию?

Константин Добрынин: Все, что помогает защите прав граждан, надо расценивать положительно. А система инвестирования этому, безусловно, помогает. Но законопроект напрямую с ней не связан: надо разделять "гонорар успеха" и инвестирование судебных процессов. Возможно, в перспективе стоит подумать и о законодательном регулировании судебных инвестиций.

Вернемся к обсуждаемому законопроекту: в нынешнем виде инициатива устраивает адвокатуру?

Константин Добрынин: Адвокатура не была бы адвокатурой, если бы это обсуждение началось внезапно и так же быстро закончилось. На самом деле появлению законопроекта предшествовало долгое обсуждение всех обозначенных в нем проблем в региональных палатах, в корпоративных изданиях да и просто между адвокатами, поскольку это касается всех.

После того как предложения были сформулированы законодателем и внесены в Государственную Думу, началось острое и прогнозируемо продолжительное обсуждение самого проекта закона. Самое важное, что по его итогам адвокатура признала данную инициативу полезной - об этом свидетельствует поддержка законопроекта со стороны подавляющего большинства региональных палат и Федеральной палаты адвокатов.

Инициатива коллег Клишаса и Боковой развязывает огромное количество действительно наболевших адвокатских проблем. Законопроект сам по себе масштабный и многозадачный. Основные его узловые детали - это вопросы адвокатского самоуправления и дисциплины, изменения членства в региональных палатах.

Введение в правовое поле "гонорара успеха" прежде всего существенно облегчит защиту прав граждан

Законопроект был принят в первом чтении, сейчас готовится ко второму чтению, ключевому, на этапе которого закон примет окончательный вид. Какие коррективы предполагаются?

Константин Добрынин: Очевидно, что будет проведена работа над юридической техникой, и некоторые его детали будут отшлифованы во избежание некорректного толкования. Безусловно, как я уже не раз говорил, потребуют уточнения положения о дисциплинарной ответственности.

Проектом предлагается включить в закон об адвокатуре норму, согласно которой дисциплинарное дело в отношении адвоката, возбужденное президентом ФПА РФ, может быть передано на рассмотрение в адвокатскую палату иного региона и не будет рассматриваться в той палате, членом которой является адвокат. Эта норма не поддерживается нашим сообществом. Одним из вполне рабочих вариантов может быть наделение Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам и Совета ФПА специальными полномочиями по непосредственному рассмотрению дисциплинарных дел, возбужденных президентом федеральной палаты, однако мы готовы обсуждать и иные конструктивные идеи, если они поступят.

Другой спорный момент: запретить адвокатам без специального разрешения совета региональной палаты, предварительно согласованного с Федеральной палатой, переезжать работать в другой регион в течение пяти лет после приобретения статуса. Цель инициативы - прекратить практику, когда некоторые адвокаты получают статус в каких-нибудь отдаленных регионах, где им по каким-то причинам легче сдать квалификационный экзамен, а потом сразу переезжают работать в столицу или большие города. Как считаете, предлагаемая норма поможет решить проблему?

Константин Добрынин: Данное предложение выглядит, возможно, не самым оптимальным способом решения проблемы, которая действительно существует. Вероятно, стоит сократить кратно срок "оседлости" - до двух-трех лет, как это было в первой редакции нашего закона. И дело, конечно же, не в якобы "нарушении конституционного принципа свободы передвижения", о котором много говорят некоторые коллеги. Эта норма могла бы быть не реактивной, а предотвращающей возможные злоупотребления.

Как вы оцениваете предложение о возможности избрания президента адвокатской палаты на третий срок?

Константин Добрынин: Кроме шуток, но предложение об избрании на третий срок на конференции тайным голосованием - одно из самых демократичных решений во всем российском законодательстве последних лет, и адвокатура в этом смысле может и должна быть правильным примером воплощения действительно демократических принципов.

Я знаю, что заместитель министра юстиции Денис Новак как всегда активно включился в работу над этим законопроектом, и у Минюста могут быть и свои предложения по возможным механизмам, это касается всех ключевых вопросов законопроекта. Так что - посмотрим.