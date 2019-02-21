Представители Пугачевой прокомментировали сведения о ее госпитализации

Концертный директор Примадонны отечественной эстрады Аллы Борисовны Пугачевой Елена Чупракова категорически опровергла прозвучавшую сегодня в СМИ информацию, что артистка была госпитализирована и перенесла операцию.

"Это неправда. Она ездит по делам. Никакой операции ей не делали", - заявила Чупракова в беседе с РЕН ТВ. Отметив: "Это вранье".

В свою очередь глава института хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили сообщил каналу, что Примадонна, которой 15 апреля исполняется семьдесят лет, действительно посетила клинику, где прошла плановый осмотр.

При этом нет речи об операции на сердце, на которой настаивали некоторые СМИ.

Похожая ситуация была в минувшем январе - тогда СМИ сообщали о плохом самочувствии певицы.