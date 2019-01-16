Галкин прокомментировал сообщения о плохом самочувствии Пугачевой

Максим Галкин опроверг появившуюся ранее в прессе информацию о плохом самочувствии легендарной советской и российской артистки Аллы Пугачевой.

Ранее сообщалось, что Примадонне стало плохо в ходе съемок программы на Первом канале, посвященной старому товарищу певицы Игорю Николаеву. Говорилось, в частности, что у 69-летней Народной артистки СССР сначала запершило в горле, а затем она стала задыхаться. По сообщениям СМИ, связано все это было с использованием на съемках искусственного снега.

Всё это отрицает муж Пугачевой - юморист Максим Галкин. По его словам, передача вообще снималась аж в ноябре - и ничего подобного в это время там не происходило.

"Какая аллергия? У неё всё прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают всю эту ерунду", - заверил Галкин.

"Съемка с Игорем Николаевым была 29 ноября. А сам Николаев уже отдыхает в Майами. С тех пор Алла нигде не снималась. И аллергии у неё нет. Аллергия бывает у меня", - признался юморист.

"Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать", - приводит слова Галкина Teleprogramma.pro.

"Короче, всё хорошо!" - подытожил Галкин, напоследок призвав россиян меньше верить слухам в интернете.

Ранее мы писали, что Максим сурово осадил внука Аллы Борисовны - 27-летнего певца и актера Никиты Преснякова. А чуть ранее видный эксперт широкого профиля Юрий Лоза дал Пугачевой ценные творческие рекомендации.