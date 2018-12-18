Юрий Лоза дал Алле Пугачевой наставления по поводу репертуара

Эксперт в области всего Юрий Эдуардович Лоза среагировал на информацию о возвращении на сцену Примадонны отечественной эстрады Пугачевой. Алла Борисовна, отмечающая в наступающем году семидесятилетие, проанонсировала на 17 апреля большой сольный концерт - после без малого десятилетней паузы.

Шоу состоится на главной площадке страны - в Государственном Кремлевском дворце.

Осведомленный об этом, Юрий Эдуардович дал Примадонне в эфире НСН ряд ценных профессиональных советов. В частности, рекомендовал Алле Борисовне не исполнять свои старые хиты. Поскольку с возрастом у певицы сильно изменился голос.

Но вообще, полагает Юрий, "в любом возрасте есть хорошее", поэтому "можно использовать и грамотно обыгрывать любой возраст".

По мнению Лозы, в семьдесят лет уже не стоит "изображать "мальчика-хотюнчика” или "девочку-припевочку”, ведь у названного возраста иная притягательность - "мудрость, зрелость, опыт".

Юрий признался, что не знает, какую программу планирует показать Алла Борисовна, но в любом случае, "если собирается петь старые песни, то это неправильно". Или же "им нужно придавать новую окраску".

При этом Лоза не испытывает удивления от факта, что певица, объявившая об уходе со сцены, на нее теперь возвращается. Поскольку "это ее слово, она его дала - она взяла, она ушла - она вернулась". "Это жизнь, а в жизни всякое бывает. То хочется уйти, то хочется вернуться", - философствует музыкант. Проводя вдумчивые параллели с тем, что и "в супружеской жизни такая же происходит катавасия".

"Кто-то сохраняет верность своим словам, кто-то нет", - резюмирует Лоза.

Отметив, что его на юбилейное шоу Примадонны не приглашали, поскольку он для Пугачевой "ничего не писал" и вообще никак с ней не пересекался.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза крепко усомнился в музыкальных навыках ВИА Black Sabbath.