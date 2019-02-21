Идея смартфона с большим гибким экраном, способным при необходимости складываться пополам в компактное устройство, витает в воздухе уже очень давно. Даже в старых фантастических фильмах фигурировали такие аппараты. Сделать подобный продукт по-настоящему массовым попыталась компания Samsung.

На специальном мероприятии в Лондоне южнокорейский разработчик представил смартфон под названием Galaxy Fold. Он состоит из двух половинок, которые складываются и раскладываются. Внутри же спрятан большой 7,3-дюймовый экран - сплошной, сгибающийся пополам. Как инженерам удалось сделать это - большая загадка, но устройство реально работает. На одной из половинок расположен дополнительный экран - небольшой, с диагональю 4,8 дюйма.

Разработчики постарались сделать так, чтобы стандартные приложения работали максимально, сейчас прозвучит новый модный термин - бесшовно. Это выглядит так: например, вы открываете на маленьком экране карты "Яндекса", ищете что-то, потом раскрываете смартфон, и на большом гибком экране открыты те же самые карты с теми же результатами поиска.

Еще большой экран Galaxy Fold способен выводить сразу несколько приложений одновременно - на презентации показали, как можно одновременно смотреть ролик на YouTube, переписываться в WhatsApp и искать информацию в поисковике. Так что у Samsung получился неплохой планшет, помещающийся в небольшой карман, да к тому же с неплохими характеристиками - 12 гигабайт оперативной памяти, 512 постоянной, хорошей трехмодульной камерой и мощным аккумулятором на 4380 миллиампер-часов.

Samsung выпустил первый массовый гибкий смартфон. Через год это будут делать все

Сколько циклов сгибания и разгибания выдержит такой экран, неизвестно, но технология, судя по всему, будет проходить доработку. Во всяком случае, именно такой вывод можно сделать из объявленной даты продаж - 26 апреля. Стоимость устройства отпугнет многих - 1980 долларов, или около 130 тысяч рублей. Но за инновации всегда надо было платить.

На фоне своего складного собрата новый "кирпич" Samsung Galaxy S10, а также его модификации S10+ и S10e выглядят не так ярко, хотя и заслуживают отдельного упоминания. Во-первых, они получили модные в этом сезоне "дырявые" дисплеи. Это означает, что фронтальная камера для селфи теперь не расположена отдельно, а окружена со всех сторон пикселями. Чтобы аккуратно вырезать отверстия в дисплее, в компании изобрели специальный лазерный резак, не повреждающий матрицу.

Смотрится такое решение необычно, но и непривычно. Кроме того, нет гарантии, что именно в месте выреза на изображении может оказаться какая-нибудь важная информация. Наверняка создателям приложений придется учитывать, что на экране теперь есть "слепые" области.

Камеры во всех новых смартфонах Samsung очень неплохие - они умеют снимать и портреты, и обычные фото, и приближать объекты, и делать пейзажные снимки сверхширокоугольным объективом. Еще одна фишка новинок - обратная зарядка. Они смогут сами выступать в роли беспроводного зарядного устройства - достаточно положить гаджет на их заднюю крышку.

Самый маленький смартфон, Galaxy S10e, имеет диагональ экрана 5,8 дюйма и будет продаваться по цене 56 990 рублей, стандартный Galaxy S10 компания предлагает за 68 990 рублей, а старшая модель Galaxy S10+ обойдется покупателям в 76 990 рублей. В продаже устройства появятся уже восьмого марта, а предварительные заказы принимаются уже сейчас.