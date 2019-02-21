Названа главная причина смерти трудоспособных мужчин в России

Чаще всего представители сильного пола в России умирают от болезней, связанных с системой кровообращения. К ним, например, относятся инфаркт миокарда и инсульт. Об этом сообщает RT после изучения данных Росстата за 2017 год. Из-за болезней системы кровообращения в этом году скончались 102 000 мужчин. Причем, речь идет о мужчинах трудоспособного возраста - от 16 до 59 лет.

Согласно статистическим данным, второе место занимает так называемые внешние причины смертности. В данном случае речь идет, в частности, о несчастных случаях, авариях, нападениях и так далее. По этим причинам погибли 86 900 мужчин.

Третье место отводится смертности от новообразований, из-за которых из жизни ушли 42 000 представителей сильного пола. Также сообщается, что более 26 000 мужчин скончались от болезней органов пищеварения, около 20 000 - от инфекционных и паразитарных болезней и 12 000 - от болезней органов дыхания.

По статистической информации, в 2017 году в стране умерли 317 500 трудоспособных мужчин.