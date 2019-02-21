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21.02.2019 17:14
Рубрика: Экономика

Все сведут к счетам

Бюджеты регионов сошлись с профицитом, но тратить его не станут
Текст: Роман Маркелов
Профицит региональных бюджетов приблизился по итогам прошлого года к 500 миллиардам рублей, подсчитали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости

Это лучший результат за 11 лет, обеспеченный в основном налогом на прибыль. В целом полученный профицит осядет на счетах для финансирования дефицитов бюджетов регионов будущих лет, считают аналитики.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Рост налоговых сборов стал самым большим за 5 лет

Впервые с 2007 года суммарный итог исполнения региональных бюджетов сложился в совокупный профицит в 492 миллиарда рублей, говорится в исследовании АКРА (есть у "Российской газеты"). К такому результату привело сочетание хорошей макроэкономической конъюнктуры и государственных управленческих решений, считают аналитики агентства.

С профицитом завершили 2018 год 70 регионов против 45 годом ранее, отмечается в исследовании. При этом совокупный профицит регионов, закончивших год с положительным результатом, составил 551 миллиард рублей - это в 3,6 раза больше, чем в 2017 году. Совокупный дефицит регионов оказался на уровне 59 миллиардов рублей - почти в три раза меньше показателя 2017-го. Доходы росли в основном благодаря поступлениям от налога на прибыль, которые были обеспечены высокими рублевыми ценами на сырье.

Полученный в 2018 году профицит регионы частично потратили на снижение долга (это 109 миллиардов рублей), но большей частью - на формирование условных резервов (остатки на счетах), пишет АКРА. Эти средства могут быть потрачены регионами в последующие годы для финансирования дефицитов, указывают аналитики.

В 2019 году замедлятся темпы роста налоговых доходов, сохранится необходимость поддерживать соцобязательства и возникнет дополнительная необходимость в финансировании нацпроектов, подчеркивается в исследовании. "В таких условиях регионы, сформировавшие значительный объем остатков на счетах, имеют перспективы сохранить достигнутые финансовые показатели на текущем уровне, а остальные могут вновь нарастить долговую нагрузку", - считают в АКРА.

В Счетной палате назвали причины низкого уровня исполнения бюджета

Рекордные темпы роста были зафиксированы в 2018 году по трансфертам, предоставленным регионам (22 процента), при этом на две трети этот прирост был обеспечен наращиванием дотаций, указывают авторы исследования. Заметно росли дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов и компенсацию расходов по оплате труда.

Негативный сигнал - в 2018 году регионы незначительно (на 36 миллиардов рублей) сократили расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, отмечают аналитики АКРА. Они уменьшались в том числе и на фоне завершения некоторых федеральных программ, тем не менее эта тенденция указывает на рост доли текущих расходов бюджетов.

Экономика Казна Бюджеты регионов
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