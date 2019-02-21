Прокуратура Беларуси предложила повысить статус антикоррупционных комиссий

Поправки в закон о борьбе с финансовыми преступлениями инициированы генеральной прокуратурой Беларуси, которая предлагает "повысить статус и значимость антикоррупционных комиссий в стране". Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Конюк, передает БЕЛТА .

Необходимость переформатирования работы комиссий, по мнению юриста, связана с преданием ей большей власти, "чтобы они принимали решение на лету, не затягивали". Среди поправок, которые предлагает внести надзорный орган страны, есть и обязательное требование, чтобы возглавлял антикоррупционные комиссии руководитель предприятия или организации. Генпрокурор подчеркнул, что все изменения в закон подготовлены с учетом наработанной практики.

По его информации, в Беларуси за прошлый год существенно выросло число выявленных коррупционных преступлений - плюс 31% к уровню 2017 года. К ответственности привлечено более тысячи должностных лиц, в том числе 29 лиц, занимавших ответственное положение. Наибольшее количество коррупционных преступлений выявлено в сферах транспорта, строительства, государственного управления, промышленности, сельского хозяйства, торговли.

Что касается уровня преступности в целом, то юрист обратил внимание на положительную динамику в этом вопросе. Общее число зарегистрированных преступлений по сравнению с 2017 годом, пояснил он, сократилось на 2,9%. Уменьшилось и количество тяжких преступлений: разбоев - на 22%, убийств - на 10%, краж - на 8%, грабежей - на 5 процентов.

Генпрокурор указал и на эффективность принятых мер по усилению ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Число такого рода преступлений сократилось на 14 процентов. Он также подчеркнул действенность работы силовых структур по сокращению внешней дебиторской задолженности. "Удалось приостановить процесс создания мошеннических схем", - отметил Александр Конюк.