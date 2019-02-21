Прощаемся с PS Vita. Топ лучших игр для последней портативки Sony

Портативная игровая консоль PlayStation Vita окончательно снята с производства. Об этом говорится на японском сайте производителя. В наличии пока еще остались две модели черного и синего цветов, но новых поставок уже не предвидится.

PS Vita создавалась на волне бешеного успеха ее предшественницы PlayStation Portable (PSP), и у нее были все исходные данные для того, чтобы совершить революцию на рынке мобильного гейминга. Но серия неудачных решений руководства компании и череда неблагоприятных обстоятельств привели к тому, что девайс споткнулся уже на старте в 2011 году. Корпоративные боссы не стали давать ей второго шанса, после чего начался процесс маркетингового репозиционирования - из основного продукта игровой линейки Vita превратилась в довесок для расширения функций PS4.

Сейчас ее жизненный цикл подошел к концу. Самое время подвести черту и разобраться, какое наследие она оставила после себя. Вот топ игр, с которыми можно (и нужно!) ознакомиться на последней "серьезной" и амбициозной портативной консоли современности.

Список разбит на группы, а очередность упоминания не определяет значимость относительно друг друга.

Первая категория - эксклюзивы, так называемые system sellers, проекты, призванные заставлять покупателей сметать бандлы с приставками.

Uncharted: Золотая бездна - это настоящий Uncharted, без каких-либо оговорок или компромиссов. Если у вас была PS Vita, и вы не играли в Золотую бездну - значит, у вас не было PS Vita. Эта часть приключений Нейтана Дрейка интересна тем, что в ней известный авантюрист показан в самом начале своего пути еще до судьбоносной встречи с Еленой Фишер.

Игра Killzone Наемник по аутентичности именно шутерных ощущений до сих пор находится на недосягаемом для мобильного сегмента уровне. Внутриигровые события переплетены с основной серией франшизы. Бешеная динамика в совокупности с кинематографичностью создают нужный эффект погружения в атмосферу войны хелгастов с вектанцами. А еще тут был забойный соревновательный мультиплеер, пожалуй, лучший на платформе.

В противовес предыдущим двум, Tearaway (переведенный у нас как "Сорванец") был проектом, ориентированным на более юную аудиторию. Это милая и добрая история бумажного человечка в декорациях из того же материала. Геймплейно игра очень успешно и органично задействовала все уникальные возможности консоли: от гироскопа до задней сенсорной панели.

Помимо эксклюзивов, естественно, была представлена и мультиплатформа.

Hotline Miami в свое время стала флагманом инди-игр. Это игра про адреналин, жестокость, сюрреалистический сюжет и бесконечную реиграбельность. Порт PS Vita-версии ни в чем не уступал версиям для "больших" консолей.

Серия файтингов Mortal Kombat не нуждается в представлении, а на портативную приставку была выпущена перезапущенная 9 часть. Преимущество версии для Vita в том, что в ее состав вошли все DLC, выпущенные ранее, в том числе эксклюзивные для Sony гостевые персонажи - Фредди Крюгер и Кратос.

Rayman Legends - выжимка всего самого лучшего, что есть в жанре платформеров. Детище геймдизайнера Мишеля Анселя великолепно "нарисовано", волшебно "звучит" и легко играется на любой платформе, а сенсорный экран предоставляет определенную вариативность управления.

А еще на PS Vita можно ознакомиться с классикой PS2. Jak and Daxter Trilogy, The Sly Trilogy и Ratchet & Clank Trilogy - это сборники игр от дочерних студий Sony. Сейчас они у всех на слуху как авторы серий Uncharted, inFamous и одной из лучших игр 2018 года - Spider-man. Именно на PS Vita удобнее всего прикоснуться к классике игровой индустрии и посмотреть с чего начинали талантливые разработчики.

В эту же категорию можно отнести Metal Gear Solid HD Collection Хидео Кодзимы. Ну, а значимость франшизы God of War для Sony переоценить и вовсе невозможно, поэтому неправильно было бы не вспомнить про переиздание первых двух частей для PS Vita.

Очевидно, что список можно продолжать еще долго, ведь есть еще множество PSP-проектов, а для любителей ретро - огромная библиотека PS1. Но время PS Vita ушло, а о планах Sony выпускать какие-либо портативные решения на данный момент ничего не слышно.