Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент России и премьер-министр Израиля обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки, сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Напомним, что на сегодня был запланирован рабочий визит Биньямина Нетаньяху в Россию, но он был перенесен из-за внутренних дел в Израиле. Как следует из сообщения Кремля, визит состоится в ближайшее время.

Также Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с наступающим Днем защитника Отечества.