Путин объяснил показ ракет в Послании-2018

Рассказ и демонстрация возможностей новейших разработок российского вооружения в прошлом Послании потребовались для того, чтобы успокоить граждан: снижение расходов на оборону не скажется на обороноспособности страны. И в условиях выхода США из договора по ПРО Россия может жить спокойно. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Президент не согласился с высказыванием одного из участников, что прошлое Послание проходило под грохот канонады. "Нужно было объяснить стране, на что мы тратили немалые ресурсы, нужно было успокоить людей, потому что мы объявили о том, что мы снижаем расходы на оборону", - сказал он. Ведь многие забеспокоились, не приведет ли уменьшение расходов на оборону к снижению обороноспособности. "Мы закончили целый ряд проектов, и вполне естественно было бы сказать о том, к чему мы пришли", - также заметил Владимир Путин.

"И, наконец, самое главное, ведь все, что мы делали и продолжаем делать, - это в известной степени, я уже об этом говорил, ответ на выход наших американских партнеров из Договора по противоракетной обороне, - продолжил глава государства. - И нам нужно было сказать стране, что все могут жить и чувствовать себя спокойно, что мы реагируем, реагируем вот таким образом, как это было сказано".