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21.02.2019 16:38
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о сохранности соцвыплат

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает принудительно списывать задолженности с соцвыплат.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Закон вступит в силу с июня 2020 года.

Фото: iStock
Минтруд поменяет порядок начислений социальных доплат

Сейчас взыскания не могут быть обращены на некоторые виды денежных средств. Но до сих пор из-за того, что приставы могли не знать об их назначении, они могли заблокировать счета с социальными пенсиями, пособиями (например, на детей) или компенсациями (например, возмещение вреда здоровью, выплаты в связи с чрезвычайной ситуацией).

Теперь все такие поступления будут обозначены в банковской системе.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Президент Декретные и пособия на ребенка Пособия по безработице
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