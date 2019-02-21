Путин поручил активизировать защиту соотечественников за рубежом

В России может появиться план действий в области прав человека, а также комплекс мер по правовой защите соотечественников за рубежом.

Рассмотреть вопрос о разработке национального плана действий в области прав человека и представить в случае необходимости предложения поручил президент по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Доклад нужно сделать до июля.

К этому же сроку нужно подготовить и другой доклад: Владимир Путин поручил МИД совместно с Минюстом, МВД и СПЧ разработать комплекс мер по активизации деятельности по обеспечению эффективной правовой защиты соотечественников за рубежом, в том числе граждан РФ, предусмотрев привлечение к этой деятельности на регулярной основе представителей правозащитных институтов, НКО и других структур российского гражданского общества.

Владимир Путин поручил администрации Кремля рассмотреть совместно с Минюстом, Уполномоченным по правам человека и главами регионов вопрос о совершенствовании процедуры формирования комиссий по вопросам помилования и представить при необходимости предложения, предусмотрев включение в состав комиссий региональных омбудсменов.

Правительству Путин поручил продлить до 2024 года срок реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Минюсту совместно с Общественной палатой предстоит рассмотреть возможность повышения эффективности общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, в том числе путем совершенствования порядка формирования и деятельности общественных наблюдательных комиссий.

Федеральной службе исполнения наказаний поручено совместно с СПЧ проанализировать соблюдение норм санитарной площади в помещениях, предназначенных для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, и представить предложения по улучшению условий.

Также глава государства рекомендовал Верховному Суду обобщить судебную практику по рассмотрению дел о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.