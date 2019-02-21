Путин проведет совещания по подготовке поручений по Посланию

Президент проведет сегодня и в ближайшие дни ряд внутренних встреч, посвященных подготовке перечня поручений по итогам Послания Федеральному собранию.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сегодня в графике публичной станет встреча президента с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. "Это традиционное общение с главами регионов и, - по следам послания", - уточнил он.

"Несколько рабочих встреч у Путина предусмотрено в плане формулирования перечня поручений по Посланию", - также сообщил пресс-секретарь главы государства.

"Собственно, на этом в ближайшие дни будет полностью концентрироваться работа президентской администрации, поэтому будут внутренние рабочие встречи", - добавил он.