Путин утвердил соглашение с Беларусью о безвизовом въезде для болельщиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Беларусью, предусматривающего безвизовый въезд для зрителей международных спортивных мероприятий, которые оформили так называемый паспорт болельщика (Fan ID). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"По условиям соглашения иностранные граждане и лица без гражданства, следующие для посещения международного спортивного мероприятия в период его проведения в государстве одной стороны, въезжают, выезжают, пребывают и следуют транзитом через территорию государства другой стороны без оформления виз по действительному документу, удостоверяющему личность, и документу для посещения международного спортивного мероприятия", - говорится в документе.

В соглашении также содержатся положения о сотрудничестве компетентных органов двух стран по вопросам взаимного признания отметок о пересечении государственных границ и обмена образцами документов для посещения международных спортивных мероприятий.

Соглашение, подписанное 29 мая 2018 года в Минске, временно применялось с 1 июня того же года и останется в силе до 10 июля 2019 года. Минувшим летом этот документ позволил иностранцам, имеющим паспорт болельщика, беспрепятственно следовать транзитом через Беларусь в РФ на чемпионат мира по футболу. Сейчас соглашение необходимо для беспрепятственного транзита иностранцев через Россию на II Европейские игры. С 21 по 30 июня в Минске более 4000 спортсменов выявят сильнейших в 15 видах спорта. Соревнования по бадминтону, боксу, дзюдо, гребле на байдарках и каноэ пройдут в рамках чемпионата Европы. В десяти дисциплинах (стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, бокс, велоспорт, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, настольный теннис, стрельба) старты в Минске станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Между тем

Болельщики, планирующие посетить II Европейские игры в Минске, смогут пересечь границу России без оформления дополнительных документов, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

"Для проезда по территории нашей страны им понадобится лишь документ, удостоверяющий личность, и билет на соревнования", - говорится в сообщении.