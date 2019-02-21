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21.02.2019 12:55
Рубрика: В мире

Ради уменьшения госдолга в США предложили продать Канаде штат Монтана

Текст: Юрий Когалов

В США предложили продать Канаде за один триллион долларов пограничный штат Монтана. Как отмечает газета The New York Post, автор инициативы - некто Ян Хаммонд - считает это необходимым, чтобы хоть немного уменьшить государственный долг страны, который в настоящее время превышает 22 триллиона долларов.

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В петиции, опубликованной на сайте change.org, говорится, что у США "слишком много долгов, а Монтана бесполезна". На данный момент инициативу поддержали свыше 12,2 тысячи человек.

Между тем в самой Монтане парламентарии начали готовить законопроект, чтобы заблокировать возможную продажу штата. В частности, в нем говорится, что жители штата знают лишь два первых слова гимна Канады.

Интересно, что сам Хаммонд проживает в штате Южная Каролина - на другом конце страны. И он удивлен тем количеством людей, которые поддержали его инициативу.

В мире США
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