Ради уменьшения госдолга в США предложили продать Канаде штат Монтана

В США предложили продать Канаде за один триллион долларов пограничный штат Монтана. Как отмечает газета The New York Post, автор инициативы - некто Ян Хаммонд - считает это необходимым, чтобы хоть немного уменьшить государственный долг страны, который в настоящее время превышает 22 триллиона долларов.

В петиции, опубликованной на сайте change.org, говорится, что у США "слишком много долгов, а Монтана бесполезна". На данный момент инициативу поддержали свыше 12,2 тысячи человек.

Между тем в самой Монтане парламентарии начали готовить законопроект, чтобы заблокировать возможную продажу штата. В частности, в нем говорится, что жители штата знают лишь два первых слова гимна Канады.

Интересно, что сам Хаммонд проживает в штате Южная Каролина - на другом конце страны. И он удивлен тем количеством людей, которые поддержали его инициативу.