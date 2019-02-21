Раскрыт секрет посланий разработчиков Sims 4. Что ждать в новом дополнении

Любители популярнейшей игры Sims 4 немало удивились, обнаружив в Twitter череду странных посланий от разработчиков из компании Maxis. Изображения симов в, мягко говоря, необычных позах сопровождались загадочными символами. Впрочем, в них угадывались фразы на английском языке, но общий смысл понятнее не становился.

"Мои глаза теперь открыты", "Посмотрите на небо и поприветствуйте нас!", "Мне звонит мама, я должен ответить". Пока геймеры ломали головы, что же все это значит, корпорация Electronic Arts не стала долго тянуть и официально представила грядущее дополнение "Стрейнджервиль", которое добавит новый одноименный город.

ĴØIŇ UŞ ĆØŇŞUΜ€ ŦĦ€ FŘUIŦ ØF ŦĦ€ ΜØŦĦ€Ř ΔŇĐ KŇØŴ P€ΔĆ€ pic.twitter.com/fTYHcdmynm — ĴØ€Ł €ĆҜ€ŘŦ (@SimGuruMrE) 19 февраля 2019 г.

Из забавного ролика становится понятно, что жителей ждут странные метаморфозы, теории заговора, встречи с инопланетянами и обеспокоенные творящимся военные, которые попытаются взять ситуацию под контроль. Кстати, пользователи соцсетей увидели в этом намек на появление в Sims 4 военной карьеры, которая была в предыдущих частях серии, но до сих пор не реализована в этой.

Попробовать решить загадку Стрейнджервиля можно будет уже 26 февраля, когда DLC станет доступен для персональных компьютеров.

Sims 4 - самый известный "симулятор жизни". В прошлом году аудитория Sims достигла отметки в 4,8 млн игроков. Симы ходят в школу, общаются с друзьями, строят семьи, работают, занимаются различными хобби. Кроме того, в игре представлены широкие возможности для строительства и обустройства зданий.