Автокран рухнул на проезжую часть Страстного бульвара в Москве

В центре Москвы на дорогу упал автокран. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ЧП произошло на Страстном бульваре неподалеку от кинотеатра "Россия". По предварительным данным, никто не пострадал.
В настоящее время движение в районе инцидента ограничено. На месте работают дорожные инспекторы, которые выясняют все обстоятельства.
Автокран упал возле кинотеатра «Россия» в центре Москвы. Из-за происшествия перекрыли часть Страстного бульвара. pic.twitter.com/mgXA5vHezf— Телеканал 360° (@360tv) 21 февраля 2019 г.