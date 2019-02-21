Автокран рухнул на проезжую часть Страстного бульвара в Москве

В центре Москвы на дорогу упал автокран. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ЧП произошло на Страстном бульваре неподалеку от кинотеатра "Россия". По предварительным данным, никто не пострадал.

В настоящее время движение в районе инцидента ограничено. На месте работают дорожные инспекторы, которые выясняют все обстоятельства.