Чипы помогут не потерять багаж в аэропортах

В Москве разработали специальные метки, которые помогут маркировать багаж в аэропортах и следить за его передвижением. Отмечается, что новая технология поможет избежать потери чемоданов.

Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

Известно, что RFID-чип, который планируется прикреплять на регистрационных стойках, будет одноразовым и будет передавать информацию о местонахождении багажа через особое приложение, которое можно установить на телефон.

Сообщается, что разрабатывали технологию ОЭЗ "Технополис "Москва" (проект правительства Москвы).

"Маркировка багажа RFID-метками позволит сократить число потерь примерно на 70 процентов. Если пассажир сообщит о том, что он не получил свой чемодан, сотрудники аэропорта смогут оперативно найти сумку по чипу и вернуть ее", - рассказали в компании - разработчике чипов. Производство цифровых меток уже началось.

Напомним, с 2020 года согласно решению Международной ассоциации воздушного транспорта маркировка багажа станет обязательной.