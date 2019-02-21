Еще 30 москвичей стали финалистами "Лидеров России"

По итогам второго полуфинала конкурса "Лидеры России” в Центральном федеральном округе в финал вышло 30 человек. Все они представляют Москву. Об этом рассказал руководитель проекта, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. "Приглашения в финал получили 30 участников из Москвы", - сообщил он.

Напомним, что в отличие от других федеральных округов в ЦФО проводится два полуфинала. Это связано с большим количеством участников. По итогам первого полуфинала приглашения в финал получили 33 человека, и тогда москвичей среди них было только 16 человек. В итоге всего в финал от ЦФО вышло 63 человека.

Комиссаров также напомнил, что конкурсанты, которые набрали высокие баллы, но не прошли в финал, включены в лист ожидания. Ведь если участник из числа приглашенных в финал не выполнит задание "Сердце лидера", его ждет дисквалификация. И тогда в финал будет приглашен полуфиналист, который выполнил это условие конкурса, из листа ожидания. Финал пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

"Лидеры России" - один из проектов платформы "Россия-страна возможностей", который направлен на поддержку и выявление эффективных управленцев. Ранее Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию особо отмечал конкурс "Лидеры России" наряду с другими образовательными проектами, направленными на поддержку способной молодежи и формирование социальных лифтов.