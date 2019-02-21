Главу подмосковного Дзержинского посадили до весны

Пресненский суд Москвы вынес решение - арестовать до 18 апреля теперь уже бывшего главу Пушкинского района Московской области Сергея Грибинюченко. Чиновника задержали по делу о получении солидной взятки.

Суд рассматривал ходатайство об аресте чиновника за закрытыми дверями из-за "возможного оглашения сведений о частной жизни" Грибинюченко.

По версии следствия, Грибинюченко на парковке одного из торговых центров в Московской области получил 20 тысяч долларов. Якобы столько стоило "общее покровительство" одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Подмосковья.

Кто давал взятку, не разглашается. Известно лишь, что этот человек "действовал под контролем сотрудников правоохранительных органов". Брали чиновника, что называется, с поличным, под запись камер.

На момент задержания Грибинюченко был исполняющим обязанности главы городского округа Дзержинский.

Напомним, Сергей Грибинюченко стал главой Пушкинского района несколько лет назад. До этого он трудился в Генпрокуратуре, на серьезной должности, в звании генерал-майора.

Только в конце января Сергей Грибинюченко сам сложил с себя полномочия главы Пушкинского района и буквально на следующий день приступил к выполнению обязанностей и.о. главы Дзержинского.

Но поруководить на новой должности ему не пришлось, потому что фактически через 3 недели был задержан за взятку. Причем по делу, связанному с прежним местом работы.