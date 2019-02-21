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21.02.2019 22:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арест за закрытой дверью

Главу подмосковного Дзержинского посадили до весны
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 40(7798)
Пресненский суд Москвы вынес решение - арестовать до 18 апреля теперь уже бывшего главу Пушкинского района Московской области Сергея Грибинюченко. Чиновника задержали по делу о получении солидной взятки.

Суд рассматривал ходатайство об аресте чиновника за закрытыми дверями из-за "возможного оглашения сведений о частной жизни" Грибинюченко.

По версии следствия, Грибинюченко на парковке одного из торговых центров в Московской области получил 20 тысяч долларов. Якобы столько стоило "общее покровительство" одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Подмосковья.

Кто давал взятку, не разглашается. Известно лишь, что этот человек "действовал под контролем сотрудников правоохранительных органов". Брали чиновника, что называется, с поличным, под запись камер.

Квартиру арестованного подмосковного чиновника продадут на торгах

На момент задержания Грибинюченко был исполняющим обязанности главы городского округа Дзержинский.

Напомним, Сергей Грибинюченко стал главой Пушкинского района несколько лет назад. До этого он трудился в Генпрокуратуре, на серьезной должности, в звании генерал-майора.

Только в конце января Сергей Грибинюченко сам сложил с себя полномочия главы Пушкинского района и буквально на следующий день приступил к выполнению обязанностей и.о. главы Дзержинского.

Но поруководить на новой должности ему не пришлось, потому что фактически через 3 недели был задержан за взятку. Причем по делу, связанному с прежним местом работы.

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