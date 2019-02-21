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21.02.2019 10:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ярославский зоопарк купит звезду интернет-мемов

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Ярославском зоопарке скоро поселится кошачий лемур - зверек, ставший звездой интернет-мемов "Узбагойся".

Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка
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Со слов первого заместителя директора зоопарка Елены Пушковой, вопрос о приобретении животного сейчас прорабатывается с партнерами из Нижнего Новгорода.

- Мы поставили его в резерв на приобретение, - пояснила Елена Пушкова. - Но сначала мы должны пройти все необходимые мероприятия - по соблюдению карантина, подготовке документов. Когда все будет в порядке и все сроки окажутся выдержаны, мы лемура приобретем и проведем те же мероприятия у себя.

Ярославцы, вероятнее всего, увидят кошачьего лемура в конце марта или начале апреля.

- Кошачьи лемуры есть во многих российских зоопарках, не говоря уже о зоопарках Европы, - рассказала Елена Пушкова. - Эта разновидность распространена в зоопарках, но в природе численность этих животных сокращается. Зверьки очень интересные, причем и для посетителей, и с научной точки зрения.

Пока приобретается один самец, но в последующем специалисты Ярославского зоопарка намерены присмотреть для него пару.

Общество Природа Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль
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