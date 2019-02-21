Как в Воронежской области восполняют дефицит врачей

Привлечь молодых докторов в сельскую местность и наладить медицинское обслуживание даже в отдаленных уголках планируют в регионе в ближайшие годы. Какие меры будут приняты и что уже удалось сделать в 2018-м, выясняла "РГ".

Начали с терапевтов

Обеспеченность врачами в Воронежской области сегодня несколько выше, чем в среднем в России. На десять тысяч жителей по региону приходится более 40 врачей (в том числе в сельских районах - 20; по стране и Центральному округу - 37) и 92 сотрудника из числа среднего медперсонала (по ЦФО - 79, по РФ - 86). Как сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин, в 2018 году показатели выросли благодаря дополнительной социальной поддержке специалистов в районах.

Врачей первичного звена - участковых терапевтов и педиатров, то есть тех, кто находится на "переднем крае" борьбы с нашими хворями, - стало больше прежде всего за счет молодежи. Уже два года медиков, только что окончивших обучение, допускают к профессиональной деятельности по новым правилам - после аккредитации. Ребята подтверждают, что умеют работать по стандартам, следовать клиническим рекомендациям. Так вот, в 2017-м после первичной аккредитации в стационары и поликлиники прибыло 99 врачей, из них в районные больницы - 24. В минувшем году из 74 выпускников медуниверситета в сельские районы отправилось 36 человек.

Воронежская область активно развивает службу врачей общей практики (семейных врачей), которые, в отличие от участковых терапевтов, обучаются по семи специальностям, подчеркнул Щукин.

Немаловажно и то, что зарплата медицинских работников в регионе выросла - в соответствии с майскими указами президента, ее уровень не должен быть ниже среднего по субъекту РФ.

К 2024 году численность врачей в регионе хотят увеличить на 938 человек.

Уточнили цели

Кадры для медицинских учреждений в районах традиционно готовят по целевому заказу. В 2018 году департамент здравоохранения Воронежской области установил новый порядок отбора абитуриентов. Теперь направления на обучение в медуниверситете в рамках квоты выдаются только районными больницами и противотуберкулезными диспансерами области. Целевики берут на себя обязательство после окончания обучения отработать не менее трех лет в той организации, которая его направила. Причем в этот срок не может быть включено время пребывания в декрете или отпуске без сохранения заработной платы.

Планируется закупить 24 передвижных медицинских комплекса, в том числе мобильные ФАПы и центры здоровья

Сейчас в Воронежском медуниверситете имени Н. Н. Бурденко учится 579 студентов по целевому набору и 149 - по областному заказу. Для подготовки узких специалистов для районных больниц в 2018 году выделили также 60 мест в ординатуре - по дефицитным специальностям. Целевики получают прибавку к стипендии в размере трех тысяч рублей. Но если они не поедут работать по направлению или не "отбудут" в районе положенных трех лет - придется вернуть выплаты за все время обучения, да еще и штраф заплатить в двукратном размере.

С прошлого года возможность получать социальные доплаты предусмотрели и для целевиков в воронежских медицинских колледжах. Государственные поликлиники и больницы могут платить такие стипендии ребятам за счет своего бюджета - поддерживая тех, кто обещает трудоустроиться у них по окончании обучения.

Кроме того, в 2018-м для среднего медперсонала в регионе начала действовать программа "Земский фельдшер": 36 человек получили подъемные при переезде в село - по аналогии с 56 "земскими докторами".

Помогли с жильем

По словам Щукина, большое значение имеет и личная позиция глав муниципалитетов. В Воронежской области есть районы, где медиков стараются дополнительно заинтересовать в переезде. Где-то врачам и фельдшерам предлагают служебное жилье, где-то - квартиры по договорам социального найма. Так, в 2016 году работникам здравоохранения в сельских районах предоставили 28 таких помещений, в 2017-м - 49, в 2018-м - 51. Особенно активны в этом отношении Бобровский, Бутурлиновский и Лискинский районы.

В 15 районах области медикам выплачивают компенсации за наем жилья. За 2018 год их получили 79 врачей. Средства, как правило, выделяет районная больница. В Павловском районе эту нагрузку берет на себя муниципальный бюджет: медработники, снимающие квартиру, ежемесячно получают там 3500 рублей. В Поворинском районе специалисты из других муниципалитетов, не имеющие собственного жилья, получают ежемесячную социальную поддержку в размере пяти тысяч рублей. Приехавшие в село или райцентр медработники пользуются первоочередным правом на устройство детей в садики и школы.

Сделали мобильнее

В ближайшие годы в Воронежской области продолжат строить и ремонтировать ФАПы, но посадить по фельдшеру в каждое маленькое село не удастся. Да в этом и нет необходимости. Ведь качественная медицинская услуга должна оказываться комплексно, с привлечением современного оборудования. Вот почему в регионе осваивают "мобильные" форматы работы с пациентами. По заранее известному графику в глубинку приезжают бригады врачей, чтобы провести профилактические осмотры и объяснить жителям, к какому именно специалисту им нужно обратиться в дальнейшем. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" планируется закупить 24 передвижных медицинских комплекса, в том числе мобильные фельдшерско-акушерские пункты и центры здоровья, флюорографы и маммографы.

Доступность экстренной медицинской помощи для сельских жителей повысят за счет развития санитарной авиации. Для снижения смертности от болезней системы кровообращения в ближайшие пять лет переоснастят региональный и первичные сосудистые центры. Предполагается также открыть рентген-хирургические отделения в Бобровской, Борисоглебской и Россошанской районных больницах и в Воронеже (на базе БСМП N 10).

Нацпроект позволит открыть семь центров амбулаторной онкологической помощи на базе многопрофильных стационаров. Это поможет врачам выявлять раковые заболевания на ранней стадии, а пациентам - проходить курсы химиотерапии ближе к дому. Перемены ждут и "головную" структуру - онкодиспансер в столице Черноземья. Для него построят хирургический корпус на 340 коек, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Поликлиника этого учреждения расположится в памятнике архитектуры "Дом Вигеля", где уже идет реконструкция.

Прямая речь

Александр Гусев, губернатор Воронежской области:

- В 2019 году стартует программа ремонта и комплектации дополнительным оборудованием объектов здравоохранения и культуры, которая будет касаться прежде всего сельской местности. Суммы выделят большие - почти два миллиарда рублей. К сожалению, у нас пока нет проектной документации для достаточного количества объектов. Мы понимали, что могут возникнуть сложности с тем, чтобы провести работы на такую сумму. Поэтому несколько расширили программу, включив в нее небольшое количество объектов здравоохранения и спорта. Но на будущий год мы сделаем эти деньги целевыми для двух направлений - медицины и культуры, поэтому в ближайшие месяцы нужно отобрать объекты и подготовить для них документацию. При реализации нацпроектов нет задачи бездумно осваивать федеральные деньги - мы должны понимать, какой эффект это даст жителям региона.