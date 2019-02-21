Все российские гостиницы должны пройти обязательную классификацию, получить заслуженные "звезды". Это облегчит жизнь туристам, которые теперь не заплатят за проживание в двухзвездочной гостинице, как за "четверку". Ситуация, кстати, не редкость, особенно в городах с низкой конкуренцией в гостиничном бизнесе. В Москве такой проблемы нет - у всех отелей уже есть категория "звездности".

По закону в этом году получить "звезды" должны только крупные объекты, в которых более 50 номеров, с 2020 года - отели с 15 и более номерами, а с 2021-го - все гостиницы в стране. Работа без категории после этого срока запрещена и штрафуется. Раньше "звездочки" присваивались по желанию самого отеля: кто хотел, тот и рисовал себе "пятерки", причем вне зависимости от оказываемых ими услуг. Москва провела обязательную классификацию гостиниц еще в 2017 году. Это позволило ей вывести из тени все отели, отмечают в Комитете по туризму Москвы. Cейчас 1692 гостиницам присвоены различные категории - от "без звезд" до "пяти звезд". "Пятерки" проверяющие поставили 40 гостиницам, "четверки" - 131, а "тройки" - 327. Две "звезды" досталось 152, а по одной - 86. Беззвездными в итоге остались 956 гостиниц. Теперь все отели обязаны раз в три года заново проходить всю процедуру - проверку здания, номеров и персонала.

В комитете подчеркнули, что новый закон о классификации гостиниц затронет лишь те отели столицы, которые еще готовятся к вводу в эксплуатацию и не успели получить категорию. Оценивать комиссия будет абсолютно все: от количества розеток и требований к освещению до наличия сейфа и кухонного оборудования. Перечень критериев включает 374 пункта. По словам Елены Лысенковой, гендиректора Hospitality Income Consulting, подобная проверка занимает две-три недели. Причем бывает, что "звездность" не выдается и отель получает предписание проверить оснащение или заменить оборудование.

"Количество "звезд" - первое, на что обращает внимание любой турист при выборе отеля в городе, - рассказал "РГ" Алексей Цыганов, помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. - "Звездность" обозначает не только внешний и внутренний вид гостиницы, но и уровень сервиса". По его словам, "звездность" не влияет на цены номеров. "Стоимость зависит от положения отеля. Номера в "пятерке" на окраине Москвы будут дешевле, чем в "тройке" в центре", - добавляет он.

Прямая речь

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России:

- Оценивать сервис и качество обслуживания очень сложно. Наличие бассейна, СПА-салона, тренажерного зала дает возможность получить "звезды", но эксперты будут обращать внимание даже на чистоту форменной одежды персонала, как сотрудники отеля беседуют с гостем - стоя, используют в разговоре его имя или нет, помогают ли с переносом багажа...

Я думаю, что при выборе гостиниц и отелей туристы ориентируются все-таки не на "звездность", а на цену номера и отзывы. Для этого есть Booking.com, где есть реальная оценка бывалых гостей.