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21.02.2019 17:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва совершенствует грантовую поддержку некоммерческих организаций

Текст: Ангелина Зеленькова

Столичные власти намерены улучшить поддержку грантами некоммерческих организаций, реализующих социально ориентированные проекты. По итогам обсуждения, прошедшего в мэрии, будет подготовлен перечень предложений, которые рассмотрят на IX Московском гражданском форуме "Мой город - мой район. Перспективы развития".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Город не может работать без НКО. Поэтому важно максимально помочь им реализовать проекты, которые сделают жизнь москвичей лучше", - сказала "РГ" председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. Со своими предложениями на этот счет вышли в комитет и сами некоммерческие организации. "Но сначала нужно правильно выбрать проекты, в которых заинтересованы и город, и москвичи. Помочь в этом может анализ обращений граждан на городских сервисах - портал мэра и правительства Москвы, "Мой район" и "Активный гражданин", - считает Александрова Марова, директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства. По предложению других НКО есть смысл расширить и перечень подноминаций. Например, к номинации "Наше наследие" добавить подноминацию "Культура и искусство". Ввести еще "свободную" номинацию для проектов, которые невозможно отнести ни к соцзащите, ни к здравоохранению, ни к спорту. Таким в свое время был проект "Бессмертный полк", который потом стал одним из самых массовых по всей стране.

Прозвучали предложения и о том, кто и как должен оценивать заявку: "Увы, узкие специалисты часто становятся предвзятыми. Поэтому их оценка должна быть уравновешена экспертом в области социального проектирования".

Требует совершенствования так же сопровождение и реализация проектов. В частности, представители НКО говорили о необходимости наладить работу горячей линии для заявителей, создать чат-боты, в которых возможно получать консультации в процессе, к примеру, заполнения заявки. Важно сделать информацию о проектах-победителях доступной для всех желающих, для чего публиковать ее, например, на портале "Душевная Москва", в районной московской прессе и в социальных сетях.

Напомним, на гранты мэра Москвы могут рассчитывать НКО, занимающиеся волонтерством, работой с семьями и ветеранами, охраной окружающей среды, сохранением культурного наследия и другими социально ориентированными проектами. Столица поддерживает некоммерческие организации на протяжении 15 лет. За это время субсидии получили уже около 2,1 тысячи проектов на общую сумму инвестиций свыше 1,2 млрд рублей.

Экономика Финансы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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