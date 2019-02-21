Москва совершенствует грантовую поддержку некоммерческих организаций

Столичные власти намерены улучшить поддержку грантами некоммерческих организаций, реализующих социально ориентированные проекты. По итогам обсуждения, прошедшего в мэрии, будет подготовлен перечень предложений, которые рассмотрят на IX Московском гражданском форуме "Мой город - мой район. Перспективы развития".

"Город не может работать без НКО. Поэтому важно максимально помочь им реализовать проекты, которые сделают жизнь москвичей лучше", - сказала "РГ" председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. Со своими предложениями на этот счет вышли в комитет и сами некоммерческие организации. "Но сначала нужно правильно выбрать проекты, в которых заинтересованы и город, и москвичи. Помочь в этом может анализ обращений граждан на городских сервисах - портал мэра и правительства Москвы, "Мой район" и "Активный гражданин", - считает Александрова Марова, директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства. По предложению других НКО есть смысл расширить и перечень подноминаций. Например, к номинации "Наше наследие" добавить подноминацию "Культура и искусство". Ввести еще "свободную" номинацию для проектов, которые невозможно отнести ни к соцзащите, ни к здравоохранению, ни к спорту. Таким в свое время был проект "Бессмертный полк", который потом стал одним из самых массовых по всей стране.

Прозвучали предложения и о том, кто и как должен оценивать заявку: "Увы, узкие специалисты часто становятся предвзятыми. Поэтому их оценка должна быть уравновешена экспертом в области социального проектирования".

Требует совершенствования так же сопровождение и реализация проектов. В частности, представители НКО говорили о необходимости наладить работу горячей линии для заявителей, создать чат-боты, в которых возможно получать консультации в процессе, к примеру, заполнения заявки. Важно сделать информацию о проектах-победителях доступной для всех желающих, для чего публиковать ее, например, на портале "Душевная Москва", в районной московской прессе и в социальных сетях.

Напомним, на гранты мэра Москвы могут рассчитывать НКО, занимающиеся волонтерством, работой с семьями и ветеранами, охраной окружающей среды, сохранением культурного наследия и другими социально ориентированными проектами. Столица поддерживает некоммерческие организации на протяжении 15 лет. За это время субсидии получили уже около 2,1 тысячи проектов на общую сумму инвестиций свыше 1,2 млрд рублей.