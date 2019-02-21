На улицы столицы вывели более 8 тысяч единиц техники по уборке снега

На улицах Москвы после оттепели - метель. Как сообщил заммэра Москвы по городскому хозяйству Петр Бирюков, она продолжится до завтрашнего дня. Ожидается, что выпадет до 7 см снега.

На расчистку дорог столицы вышли более 8, 5 тысячи специализированной техники. В положенное время колонны коммунальной техники провели все необходимые по регламенту мероприятия по уборке улично-дорожной сети.

По словам Бирюкова, особое внимание коммунальщики уделяют уборке снега с тротуаров и пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК. В усиленном режиме идет очистка крыш зданий от снега. Цель - не допустить образования наледи.