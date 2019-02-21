В Историческом музее Москвы открылась выставка икон XVI - начала ХХ века из собрания Ярославского художественного музея, которые в 1977 году были найдены на чердаке ярославских Митрополичьих палат и никогда еще не выставлялись.

Как сообщил заместитель директора ЯХМ Алексей Федорчук, в 1977 году Митрополичьи палаты после 18-летнего пребывания там кульпросветучилища вернули Художественному музею, и здание начали готовить к размещению в его стенах экспозиции отдела древнерусского искусства. Начался тогда ремонт и на чердаке...

Старинные иконы были спрятаны под толстым слоем земли и строительного мусора. Они лежали на деревянных перекрытиях и темной плотной бумаге "лицом" вниз. К удивлению музейщиков, состояние найденных сокровищ оказалось относительно неплохим. Всего на том чердаке была найдена 81 икона ярославской школы иконописи. "Их внушительные размеры, разнообразные сюжеты, качество исполнения поражали воображение", - вспоминала главный хранитель ЯХМ в те годы Т. Л. Васильева.

- Здесь все, что любили ярославцы в конце семнадцатого столетия. И цветные лаки, и позолота, и многочисленные орнаменты, изощренные, изысканные, - уточняет Алексей Федорчук.

Как все это попало на чердак, до сих пор остается тайной, которая уже вряд ли когда-то будет раскрыта. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что иконы, скорее всего, спрятали реставраторы 1920-х годов, опасавшиеся за судьбу средневекового наследия.

Вероятно, иконы спрятали реставраторы 1920-х годов, опасавшиеся за судьбу средневекового наследия

В музее рассказывают, что фондово-закупочная комиссия, в которую входили представители контролирующих органов власти, разрешила включить в музейную коллекцию только несколько памятников. Еще часть надлежало передать в Госфонд для продажи, а остальные уничтожить. Но хранители музея сделали все, чтобы последнего не случилось: иконы спрятали в особое помещение в хранилище, и там во время летней практики 1989 года студенты Строгановского училища провели на памятниках первые противоаварийные работы.

Ярославские и московские реставраторы занимались найденными на чердаке иконами с 1990-х годов. На тех из них, где авторский левкас (особый грунт, на который наносилось изображение) был сильно поврежден, но это не мешало восприятию произведения, левкас решено было не восполнять. Но в случаях, когда был утрачен сам лик, пришлось делать его живописную реконструкцию.

Происхождение не всех икон удалось установить, но среди уникальных и редких - "Воскресение с сошествием во ад", "Священномученик Антипа Пергамский", "Святая княгиня Ольга", образцом для которой стала фреска работы М. В. Нестерова из Владимирского собора Киева. А, например, икона "Архидиакон Филипп" служила дверью в дьяконник Вознесенской церкви Ярославля 1682 года - это довольно редкое явление для храмовых интерьеров. В 1918 году эта икона пострадала во время восстания левых эсеров в Ярославле - попала под обстрел. Пулевые отверстия на ней сегодня "замаскированы" под звезды.

По словам сотрудников Ярославского художественного музея, работы по реставрации остальных найденных на чердаке икон продолжаются, и все наследие будет возвращено "к нормальной жизни". Сейчас на реставрации находится еще три иконы из загадочного клада.

Прямая речь

Алла Хатюхина, директор Ярославского художественного музея:

- Первый показ выставки "Обретение" в Государственном историческом музее на Красной площади говорит о том, что понимание нами важности этой темы было правильным. Можно рассматривать иконы как произведения живописи, проводить здесь искусствоведческие экскурсии, говорить об особенностях стиля в разное время. Но в первую очередь это оценка судьбы этой коллекции как важного исторического события.

Справка "РГ"

Выставка ярославских икон "Обретение" в Государственном историческом музее (Москва, Красная площадь, 1) будет работать по 31 мая 2019 года. Телефон: 8 (495) 692-37-31. Часы работы экскурсионного центра: с 10.00 до 17.00, вторник - выходной.