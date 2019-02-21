Под Владимиром открыли памятник дипломату Виталию Чуркину

Бронзовый памятник Виталию Чуркину открыли в деревне Маринкино Владимирской области. Здесь родился его отец Иван Чуркин. Сюда дипломат очень часто приезжал. Тут половина людей носит фамилию Чуркиных. "Это большой род, проживающий на территории Киржачского района", - подчеркнули в районной администрации.

Автором монумента выступил сербский скульптор Драган Раденович. Участие в церемонии приняли вдова и сын Виталия Чуркина, представители МИД России, посол Сербии в РФ Славенко Терзич и представитель ООН в России Владимир Кузнецов.

Это уже не первый монумент, посвященный Виталию Чуркину. В ноябре 2017 года памятник ему открылся в городе Восточное Сараево на территории Республики Сербской - в благодарность за его принципиальную позицию по вопросу принятия 8 июля 2015 года в Совбезе ООН резолюции в память 20-летия событий в боснийском городе Сребреница.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. В течение многих лет он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, до этого работал в МИД и послом России во многих странах.