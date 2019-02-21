В Рязанском медуниверситете закупили новейшее высокотехнологичное оборудование. Среди новинок - симуляторы-пациенты, которые до мельчайших деталей воссоздают работу человеческого организма.

Роботы имитируют физиологические и патологические состояния: частоту сердечных сокращений и дыхательных движений, изменение окраски кожи, артериального давления крови, реакцию зрачков на свет. Можно запрограммировать любую критическую ситуацию, например, остановку дыхания. Симуляторы могут стонать, истекать кровью, задыхаться, потеть, кашлять, плакать и капризничать.

А студентам, ординаторам, слушателям факультета дополнительного профобразования и повышающим квалификацию медикам теперь доступен ANGIO Mentor для овладения всеми возможными рентгенэндоваскулярными вмешательствами. Робот представляет собой реалистичный манекен человека, расположенный на имитаторе операционного стола, который позволяет команде хирургов свободно передвигаться вокруг "пациента", как и в реальной жизни.

Есть и другие роботы. Как рассказала "РГ" представитель университета Олеся Кандакова, такое техническое оснащение позволяет проводить лечебно-реанимационные мероприятия, учиться работать в команде как в плановых, так и в экстренных ситуациях. Средства на закупку высокотехнологичного оборудования для усовершенствования процессов подготовки врачей - более 100 миллионов рублей - выделены Минздравом России.