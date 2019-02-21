Собянин поручил открыть в этом году в школах Москвы 30 IT-классов

С 1 сентября 2019 года в школах Москвы откроются 30 профильных IT-классов. Такое поручение мэр Сергей Собянин дал на встрече с педагогическим сообществом в школе №2098 имени Л.М. Доватора.

"У нас уже есть кадетские, медицинские, инженерные классы, - напомнил глава города. - Настало время вспомнить и о сфере информационных технологий - одной из самых востребованных на рынке труда". Даже в Москве, куда съезжаются работники со всей страны, остро не хватает программистов. Разработчики софта и сами готовы учить молодежь, осталось только создать стандарты школьных IT-классов.

Базу заложили как раз в школе №2098, где был создан полигон информационных технологий. Так назвали образовательный центр с продвинутыми технологиями: 3D-принтерами, цифровыми станками для создания роботов. Здесь проходят уроки и мастер-классы для ребят с 1 по 11-й классы. Полигон открыт даже для учеников соседних школ.

Таких полигонов в Москве уже восемь. Но все равно это нельзя назвать полноценной довузовской подготовкой программистов. Нужны именно профильные классы. К разработке стандартов школьного программирования в Москве подключился "Яндекс", ассоциация "Отечественный софт", МГТУ, Высшая школа экономики и другие столичные вузы-флагманы. "Программистскими" будут десятые классы, курс довузовской подготовки рассчитан на два года. За это время школьники изучат принципы работы информационных систем, искусственного интеллекта, научатся языкам программирования.

Попасть в эти классы будет нелегко. Зачислять будут только на конкурсной основе, нужно будет продемонстрировать базовые знания. Пройти это испытание стоит хотя бы потому, что в дальнейшем школьника "возьмут на карандаш" не только в вузах, но и в том же "Яндексе". Еще обучаясь в 10-м классе, парни и девушки фактически на 100 процентов обеспечат себя высокооплачиваемой работой.