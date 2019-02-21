Новости

В Барнауле загорелась двухэтажная гостиница 17:27
Эксперты объяснили рост российского экспорта в Германию 17:25
Сообщение о минировании Минобрнауки оказалось ложным 17:23
В Москве представят более 300 мероприятий к Дню защитника Отечества 17:22
Госдума не успела рассмотреть законопроект о наследовании пенсий 17:17
Россияне завоевали первое "золото" на чемпионате Европы по биатлону 17:15
Лавров назвал причину осложнения отношений Москвы и Токио 17:12
Mitsubishi показала новое изображение электрического внедорожника 17:11
Премьер-министр и Госдума обсудят запрет хостелов в жилых домах 17:09
В Ярославле возбуждено дело за попытку взорвать многоэтажку 17:06
Москва совершенствует грантовую поддержку некоммерческих организаций 17:05
Пьяный дебош избитого актера сериала "Солдаты" Абдулова попал на видео 17:00
Беларусь возглавила рейтинг лучших стран СНГ для российских туристов 17:00
Назарбаев принял отставку правительства Казахстана 16:58
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы 16:55
Видео: В Беларуси выпустили первый в стране электромотоцикл 16:50
Автокран рухнул на проезжую часть Страстного бульвара в Москве 16:44
В Коми похитителя картофеля нашли по цифрам на снегу 16:43
Назарбаев намерен отправить правительство в отставку 16:42
Умер режиссер сериала о Мегрэ Клод Горетта 16:35
В "Шереметьево" откроется мост для самолетов 16:24
В Мурманске упавший на улице мужчина 20 минут оставался без помощи 16:23
Собянин поручил открыть в этом году в школах Москвы 30 IT-классов 16:17
Вышел новый душераздирающий мультфильм от Pixar 16:15
Александро-Невская лавра передаст картину на выставку в Эрмитаж 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
21.02.2019 16:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин поручил открыть в этом году в школах Москвы 30 IT-классов

Текст: Сергей Бабкин

С 1 сентября 2019 года в школах Москвы откроются 30 профильных IT-классов. Такое поручение мэр Сергей Собянин дал на встрече с педагогическим сообществом в школе №2098 имени Л.М. Доватора.

"У нас уже есть кадетские, медицинские, инженерные классы, - напомнил глава города. - Настало время вспомнить и о сфере информационных технологий - одной из самых востребованных на рынке труда". Даже в Москве, куда съезжаются работники со всей страны, остро не хватает программистов. Разработчики софта и сами готовы учить молодежь, осталось только создать стандарты школьных IT-классов.

Фото: photoxpress
Собянин рассказал о развитии московской электронной школы

Базу заложили как раз в школе №2098, где был создан полигон информационных технологий. Так назвали образовательный центр с продвинутыми технологиями: 3D-принтерами, цифровыми станками для создания роботов. Здесь проходят уроки и мастер-классы для ребят с 1 по 11-й классы. Полигон открыт даже для учеников соседних школ.

Таких полигонов в Москве уже восемь. Но все равно это нельзя назвать полноценной довузовской подготовкой программистов. Нужны именно профильные классы. К разработке стандартов школьного программирования в Москве подключился "Яндекс", ассоциация "Отечественный софт", МГТУ, Высшая школа экономики и другие столичные вузы-флагманы. "Программистскими" будут десятые классы, курс довузовской подготовки рассчитан на два года. За это время школьники изучат принципы работы информационных систем, искусственного интеллекта, научатся языкам программирования.

Попасть в эти классы будет нелегко. Зачислять будут только на конкурсной основе, нужно будет продемонстрировать базовые знания. Пройти это испытание стоит хотя бы потому, что в дальнейшем школьника "возьмут на карандаш" не только в вузах, но и в том же "Яндексе". Еще обучаясь в 10-м классе, парни и девушки фактически на 100 процентов обеспечат себя высокооплачиваемой работой.

Общество Образование Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума не успела рассмотреть законопроект о наследовании пенсий
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
В Госдуме рассказали о работе по реализации Послания
Курц назвал неконкурентоспособным американский сжиженный газ
Назарбаев принял отставку правительства Казахстана